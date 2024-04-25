إعلان شراكة عالمية بين أرامكو وFIFA

أصبحت أرامكو شريكاً عالمياً رئيسياً لـFIFA وهو ما يشمل حقوق رعاية عدة بطولات منها كأس العالم FIFA 2026™ وكأس العالم للسيدات FIFA 2027™

يأتي الاتفاق انطلاقاً من الالتزام المشترك بين الطرفين بالابتكار والتطوير وإطلاق مبادرات تترك أثراً إيجابياً على المجتمعات، وانسجاماً مع مهمة FIFA بجعل كرة القدم عالمية بحق

تستمر هذه الشراكة حتى نهاية عام 2027

وقّعت شركة أرامكو، الرائدة حول العالم في مجال الحلول المتكاملة للطاقة والمنتجات الكيميائية، شراكة عالمية مع FIFA تمتد لأربع سنوات.

وبموجب هذا، أصبحت أرامكو شريكاً عالمياً رئيسياً لـFIFA وحصرياً في مجال الطاقة، وهو ما يشمل حقوق رعاية عدة أحداث رياضية، ولا سيما بطولة كأس العالم FIFA 2026™ المنتظرة، وبطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2027™. ويأتي هذا الاتفاق، الذي يستمر حتى نهاية عام 2027، انطلاقاً من الالتزام المشترك بين الطرفين بالابتكار والتطوير، كما يجمع بين الانتشار العالمي الفريد لكرة القدم والتاريخ العريق لشركة أرامكو في تشجيع الابتكار والانخراط والتفاعل مع المجتمعات المحلية، فبموجب هذه الشراكة، تعتزم أرامكو وFIFA استغلال قوة كرة القدم من خلال مجموعة من المبادرات الاجتماعية المؤثرة في أرجاء العالم.

وبمناسبة توقيع هذه الشراكة، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو: "يسرّنا الترحيب بـ أرامكو في كنف عائلة FIFA من الشركاء العالميين. من شأن هذه الشراكة أن تساعد FIFA على التنظيم الناجح لأهم بطولاته خلال السنوات الأربع المقبلة، وكما هو الحال بالنسبة لكافة اتفاقياتنا التجارية، ستُمكننا من توفير دعم أكبر للاتحادات الوطنية الأعضاء الـ211 في أرجاء العالم. تتمتّع أرامكو بسجل حافل في دعم فعاليات عالمية المستوى، مع تركيز على المبادرات الرياضية التي تتوجه إلى القواعد الشعبية، ولهذا نتطلّع إلى التعاون مع القائمين على الشركة في مجموعة متنوعة من المبادرات على مدى السنوات المقبلة."