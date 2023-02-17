اتحاد تايبيه الصينية لكرة القدم

اتحاد تايبيه الصينية لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.ctfa.com.tw

العنوان

2F.,

No. 730,

ZhongYang Rd.,

XinZhuang Dist.,

242030 New Taipei City

Chinese Taipei

طرق التواصل

الهاتف: +886-2/2596 1185

البريد الإلكتروني:tpe@the-afc.com

فاكس: +886-2/2595 1594

التنظيم

President

WANG Ling-Hsiang

Vice President

JHAO Rong-Ruei

SHIAO Yung Fu

WANG Sheau-Shiun

Acting General Secretary

CHEN Liang-Chen

Treasurer

LIN Hsiu-I

Technical Director

CHEN Yung-Sheng

National Coach Men

Gary WHITE

National Coach Women

CHAN Hiu-Ming

Chairperson of the Referees Committee

CHIA SHIN Cheng

Head/Director of the Referees Department

YICHI Lee

Referee Coordinator

YANG Shng Yung

Futsal Coordinator

Jose AMARANTE

تصنيف تايباي الصينية

تصنيف منتخب تايباي الصينية للرجال
تصنيف منتخب تايباي الصينية للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
151
اليمن
اليمن
اليمن
1027.94
152
ليبيريا
ليبيريا
ليبيريا
1024.11
153
تايباي الصينية
تايباي الصينية
تايباي الصينية
1023.93
154
هونغ كونغ، الصين
هونغ كونغ، الصين
هونغ كونغ، الصين
1022.91
155
مولدوفا
مولدوفا
مولدوفا
1022.60

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
38
تشيلي
تشيلي
تشيلي
1574.23
39
الفلبين
الفلبين
الفلبين
1558.30
40
تايباي الصينية
تايباي الصينية
تايباي الصينية
1545.10
41
سلوفنيا
سلوفنيا
سلوفنيا
1543.75
42
جامايكا
جامايكا
جامايكا
1542.94

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد تايبيه الصينية لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد تايبيه الصينية لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

AUCKLAND, NEW ZEALAND - FEBRUARY 17: A general view of the Chile dressing room prior to the International Friendly match between Argentina and Chile as part of the 2023 FIFA World Cup Play Off Tournament at North Harbour Stadium on February 17, 2023 in Auckland, New Zealand. (Photo by Hannah Peters - FIFA/FIFA via Getty Images)
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