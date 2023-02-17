اتحاد تايبيه الصينية لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.ctfa.com.tw
العنوان
2F.,
No. 730,
ZhongYang Rd.,
XinZhuang Dist.,
242030 New Taipei City
Chinese Taipei
طرق التواصل
الهاتف: +886-2/2596 1185
البريد الإلكتروني:tpe@the-afc.com
فاكس: +886-2/2595 1594
التنظيم
President
WANG Ling-Hsiang
Vice President
JHAO Rong-Ruei
SHIAO Yung Fu
WANG Sheau-Shiun
Acting General Secretary
CHEN Liang-Chen
Treasurer
LIN Hsiu-I
Technical Director
CHEN Yung-Sheng
National Coach Men
Gary WHITE
National Coach Women
CHAN Hiu-Ming
Chairperson of the Referees Committee
CHIA SHIN Cheng
Head/Director of the Referees Department
YICHI Lee
Referee Coordinator
YANG Shng Yung
Futsal Coordinator
Jose AMARANTE
تصنيف تايباي الصينية
تصنيف منتخب تايباي الصينية للرجال
تصنيف منتخب تايباي الصينية للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
151
اليمن
اليمن
1027.94
152
ليبيريا
ليبيريا
1024.11
153
تايباي الصينية
تايباي الصينية
1023.93
154
هونغ كونغ، الصين
هونغ كونغ، الصين
1022.91
155
مولدوفا
مولدوفا
1022.60
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
38
تشيلي
تشيلي
1574.23
39
الفلبين
الفلبين
1558.30
40
تايباي الصينية
تايباي الصينية
1545.10
41
سلوفنيا
سلوفنيا
1543.75
42
جامايكا
جامايكا
1542.94
١٥ مارس ٢٠٢٤
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بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
البطولات
معارك نارية وديربيات إقليمية في منافسات الجولة الرابعة
١٤ أكتوبر ٢٠١٩
تقام هذا الثلاثاء مباريات الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، حيث ستعيش مختلف أنحاء القارة على وقع ديربيات إقليمية ومعارك نارية بين منتخبات عملاقة في الصراع على مراكز الصدارة، إذ ستواجه كل من اليابان وقطر وكوريا الج...