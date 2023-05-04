اتحاد تركمانستان لكرة القدم

اتحاد تركمانستان لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.tff.com.tm

العنوان

G.Kuliyev street 68,

744 001 ASHGABAT

Turkmenistan

طرق التواصل

الهاتف: +993-12/362660

البريد الإلكتروني:tkm@the-afc.com

فاكس: +993-12/363433

التنظيم

Acting President

Berdimyrat NURMYRADOV

Vice President

Gulmyrat AGAMYRADOV

Shatlyk ORAZGYLYJOV

Acting General Secretary

Maksat SEYITGULYYEV

Treasurer

Ovadan ANNAORAZOVA

Media And Communication Manager

Orazgeldi GELDIYEV

Technical Director

Berdimyrat NURMYRADOV

National Coach Men

Mergen ORAZOV

National Coach Women

Kamil MINGAZOV

Chairperson of the Referees Committee

Allabergen SAPAEV

Head/Director of the Referees Department

Vadim BARATOV

Referee Coordinator

Vadim BARATOV

Futsal Coordinator

Guvanch KANAYEV

تصنيف تركمانستان

تصنيف منتخب تركمانستان للرجال
تصنيف منتخب تركمانستان للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
139
الفلبين
الفلبين
الفلبين
1086.17
140
بوروندي
بوروندي
بوروندي
1085.83
141
تركمانستان
تركمانستان
تركمانستان
1078.25
142
أنتيغوا وبربودا
أنتيغوا وبربودا
أنتيغوا وبربودا
1072.66
142
إندونيسيا
إندونيسيا
إندونيسيا
1072.66

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
137
سنغافورة
سنغافورة
سنغافورة
1080.39
138
سانت كيتس ونيفس
سانت كيتس ونيفس
سانت كيتس ونيفس
1078.84
139
تركمانستان
تركمانستان
تركمانستان
1075.41
140
بنغلاديش
بنغلاديش
بنغلاديش
1068.52
141
سيراليون
سيراليون
سيراليون
1059.98

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد تركمانستان لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد تركمانستان لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

ASHGABAT, TURKMENISTAN - MAY 04: FIFA President Gianni Infantino and Football Federation of Turkmenistan (TFF) President Arslan Aynazarov (CR) pose for a group photo with youth players during the FIFA President Gianni Infantino visit to Turkmenistan on May 04, 2023 in Ashgabat, Turkmenistan. (Photo by TFF)
الرئيس
إنفانتينو يزور تركمانستان ويناقش تطوير كرة القدم مع الرئيس سردار بيردي محمدوف
٤ مايو ٢٠٢٣
DUSHANBE, TAJIKISTAN - MAY 02: FIFA President Gianni Infantino (L) and CAFA President and Tajikistan Football Federation (TFF) President Rustam Emomali (R) pose for a photo with pennants during the 8th CAFA Congress on May 02, 2023 in Dushanbe, Tajikistan. (Photo Courtesy by FA Tajikistan Media Department)
الرئيس
رئيس FIFA يهنئ رئيس اتحاد وسط آسيا لكرة القدم على إعادة انتخابه
٣ مايو ٢٠٢٣
DOHA, QATAR - SEPTEMBER 09: FIFA President Gianni Infantino (R) and Football Federation of Turkmenistan President Arslan Aynazarov (L) meet on September 9, 2022 in Doha, Qatar. (Photo by Serhat Akin/FIFA)
الرئيس
رئيس FIFA يستقبل نظيره التركمانستاني
٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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البطولات
أمانوف: الفضل للمشجعين في نجاح تركمانستان
٢٨ أبريل ٢٠٢٠
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١٩ نوفمبر ٢٠١٩
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