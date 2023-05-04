اتحاد تركمانستان لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.tff.com.tm
العنوان
G.Kuliyev street 68,
744 001 ASHGABAT
Turkmenistan
طرق التواصل
الهاتف: +993-12/362660
البريد الإلكتروني:tkm@the-afc.com
فاكس: +993-12/363433
التنظيم
Acting President
Berdimyrat NURMYRADOV
Vice President
Gulmyrat AGAMYRADOV
Shatlyk ORAZGYLYJOV
Acting General Secretary
Maksat SEYITGULYYEV
Treasurer
Ovadan ANNAORAZOVA
Media And Communication Manager
Orazgeldi GELDIYEV
Technical Director
Berdimyrat NURMYRADOV
National Coach Men
Mergen ORAZOV
National Coach Women
Kamil MINGAZOV
Chairperson of the Referees Committee
Allabergen SAPAEV
Head/Director of the Referees Department
Vadim BARATOV
Referee Coordinator
Vadim BARATOV
Futsal Coordinator
Guvanch KANAYEV
تصنيف تركمانستان
تصنيف منتخب تركمانستان للرجال
تصنيف منتخب تركمانستان للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
139
الفلبين
الفلبين
1086.17
140
بوروندي
بوروندي
1085.83
141
تركمانستان
تركمانستان
1078.25
142
أنتيغوا وبربودا
أنتيغوا وبربودا
1072.66
142
إندونيسيا
إندونيسيا
1072.66
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
137
سنغافورة
سنغافورة
1080.39
138
سانت كيتس ونيفس
سانت كيتس ونيفس
1078.84
139
تركمانستان
تركمانستان
1075.41
140
بنغلاديش
بنغلاديش
1068.52
141
سيراليون
سيراليون
1059.98
١٥ مارس ٢٠٢٤
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