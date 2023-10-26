اتحاد سلوفينيا لكرة القدم

اتحاد سلوفينيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.nzs.si

العنوان

Predoslje 40 a,

p.p. 130,

SI-4000 Kranj

Slovenia

طرق التواصل

الهاتف: +386-4/27 59 400

البريد الإلكتروني:fas@nzs.si

فاكس: +386-4/27 59 456

التنظيم

President

Radenko MIJATOVIC

Vice President

Danilo KACIJAN

Dejan GERMIC

Gvido MRAVLJAK

Stanko GLAZAR

General Secretary

Martin KOZELJ

Media And Communication Manager

Matjaz KRAJNIK

Technical Director

Matjaz JAKLIC

National Coach Men

Matjaz KEK

National Coach Women

Sasa KOLMAN

Chairperson of the Referees Committee

David Andrew MCDOWELL

Head/Director of the Referees Department

Ziga DOBRUN

Referee Coordinator

Darko CEFERIN

Futsal Coordinator

Stane KOKALJ

تصنيف سلوفنيا

تصنيف منتخب سلوفنيا للرجال
تصنيف منتخب سلوفنيا للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
53
السعودية
السعودية
السعودية
1441.40
54
كوستاريكا
كوستاريكا
كوستاريكا
1437.57
55
سلوفنيا
سلوفنيا
سلوفنيا
1431.40
56
باراغواي
باراغواي
باراغواي
1430.73
57
جامايكا
جامايكا
جامايكا
1421.54

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
39
الفلبين
الفلبين
الفلبين
1558.30
40
تايباي الصينية
تايباي الصينية
تايباي الصينية
1545.10
41
سلوفنيا
سلوفنيا
سلوفنيا
1543.75
42
جامايكا
جامايكا
جامايكا
1542.94
43
المجر
المجر
المجر
1541.48

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد سلوفينيا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد سلوفينيا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

MATURIN, VENEZUELA - OCTOBER 17: Yeferson Soteldo of Venezuela celebrates after scoring the team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Venezuela and Chile at Estadio Monumental de Maturin on October 17, 2023 in Maturin, Venezuela. (Photo by Edilzon Gamez/Getty Images)
تصنيف الرجال
الأرجنتين تعزز موقعها في الصدارة، وفنزويلا تعود إلى نادي الخمسين الأوائل
٢٦ أكتوبر ٢٠٢٣
FIFA Forward_ Dutch Futsal court
برنامج FIFA Forward
دعم FIFA Forward لكرة الصالات يتجسد في كأس الأمم الأوروبية 2022
١٩ يناير ٢٠٢٢
ZURICH, SWITZERLAND - DECEMBER 07: The World Cup Trophy is seen prior to the Preliminary Draw of the 2022 Qatar FIFA World Cup on December 07, 2020 in Zurich, Switzerland. (Photo by FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
الطريق إلى قطر ٢٠٢٢ يتضح لمنتخبات أوروبا
٧ ديسمبر ٢٠٢٠
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البطولات
إقامة قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ في 7 ديسمبر/كانون الأول
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٠