اتحاد سلوفينيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.nzs.si
العنوان
Predoslje 40 a,
p.p. 130,
SI-4000 Kranj
Slovenia
طرق التواصل
الهاتف: +386-4/27 59 400
البريد الإلكتروني:fas@nzs.si
فاكس: +386-4/27 59 456
التنظيم
President
Radenko MIJATOVIC
Vice President
Danilo KACIJAN
Dejan GERMIC
Gvido MRAVLJAK
Stanko GLAZAR
General Secretary
Martin KOZELJ
Media And Communication Manager
Matjaz KRAJNIK
Technical Director
Matjaz JAKLIC
National Coach Men
Matjaz KEK
National Coach Women
Sasa KOLMAN
Chairperson of the Referees Committee
David Andrew MCDOWELL
Head/Director of the Referees Department
Ziga DOBRUN
Referee Coordinator
Darko CEFERIN
Futsal Coordinator
Stane KOKALJ
تصنيف سلوفنيا
تصنيف منتخب سلوفنيا للرجال
تصنيف منتخب سلوفنيا للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
53
السعودية
السعودية
1441.40
54
كوستاريكا
كوستاريكا
1437.57
55
سلوفنيا
سلوفنيا
1431.40
56
باراغواي
باراغواي
1430.73
57
جامايكا
جامايكا
1421.54
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
39
الفلبين
الفلبين
1558.30
40
تايباي الصينية
تايباي الصينية
1545.10
41
سلوفنيا
سلوفنيا
1543.75
42
جامايكا
جامايكا
1542.94
43
المجر
المجر
1541.48
١٥ مارس ٢٠٢٤
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