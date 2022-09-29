اتحاد سان مارينو لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fsgc.sm
العنوان
Strada di Montecchio,
17,
47890 SAN MARINO
San Marino
طرق التواصل
الهاتف: +378-054/999 0515
البريد الإلكتروني:fsgc@omniway.sm
فاكس: +378-054/999 2348
التنظيم
President
Marco TURA
Vice President
Alessandro GIAQUINTO
General Secretary
Luigi ZAFFERANI
Treasurer
Filippo BRONZETTI
Media And Communication Manager
Luca PELLICCIONI
National Coach Men
Roberto CEVOLI
Chairperson of the Referees Committee
Cristiano ASCARI
Head/Director of the Referees Department
Stefano PODESCHI
Referee Coordinator
Stefano PODESCHI
Futsal Coordinator
Stefano BEVITORI
تصنيف سان مارينو
تصنيف منتخب سان مارينو للرجال
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
206
جزر الترك وكايكوس
جزر الترك وكايكوس
818.57
207
جزر العذراء البريطانية
جزر العذراء البريطانية
807.57
208
الجزر العذراء الأمريكية
الجزر العذراء الأمريكية
796.78
209
أنعويلا
أنعويلا
785.69
210
سان مارينو
سان مارينو
741.61
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
لا يوجد تصنيف متاح بسبب عدم لعب مباراة واحدة على الأقل خلال الـ 48 شهرًا الماضية أو عدم لعب خمس مباريات على الأقل ضد فرق مصنفة رسميًا.
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