اتحاد سان مارينو لكرة القدم

اتحاد سان مارينو لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fsgc.sm

العنوان

Strada di Montecchio,

17,

47890 SAN MARINO

San Marino

طرق التواصل

الهاتف: +378-054/999 0515

البريد الإلكتروني:fsgc@omniway.sm

فاكس: +378-054/999 2348

التنظيم

President

Marco TURA

Vice President

Alessandro GIAQUINTO

General Secretary

Luigi ZAFFERANI

Treasurer

Filippo BRONZETTI

Media And Communication Manager

Luca PELLICCIONI

National Coach Men

Roberto CEVOLI

Chairperson of the Referees Committee

Cristiano ASCARI

Head/Director of the Referees Department

Stefano PODESCHI

Referee Coordinator

Stefano PODESCHI

Futsal Coordinator

Stefano BEVITORI

تصنيف سان مارينو

تصنيف منتخب سان مارينو للرجال
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
206
جزر الترك وكايكوس
جزر الترك وكايكوس
جزر الترك وكايكوس
818.57
207
جزر العذراء البريطانية
جزر العذراء البريطانية
جزر العذراء البريطانية
807.57
208
الجزر العذراء الأمريكية
الجزر العذراء الأمريكية
الجزر العذراء الأمريكية
796.78
209
أنعويلا
أنعويلا
أنعويلا
785.69
210
سان مارينو
سان مارينو
سان مارينو
741.61

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات

لا يوجد تصنيف متاح بسبب عدم لعب مباراة واحدة على الأقل خلال الـ 48 شهرًا الماضية أو عدم لعب خمس مباريات على الأقل ضد فرق مصنفة رسميًا.