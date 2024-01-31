اتحاد جامايكا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.jff.football
العنوان
20 St. Lucia Crescent,
5 KINGSTON
Jamaica
طرق التواصل
الهاتف: +1-876/929 8036
البريد الإلكتروني:jamff.secretariat@jff.live
فاكس: +1-876/929 0483
التنظيم
President
Michael RICKETTS
Vice President
Bruce GAYNOR
Peter REID
Raymond ANDERSON
General Secretary
Dennis CHUNG
Treasurer
Peter REID
Media And Communication Manager
Earl BAILEY
Technical Director
Wendell DOWNSWELL
National Coach Men
Heimir HALLGRIMSSON
National Coach Women
Xavier GILBERT
Head/Director of the Referees Department
Cardella SAMUELS
Referee Coordinator
Cardella SAMUELS
Futsal Coordinator
Wayne SHAW
تصنيف جامايكا
تصنيف منتخب جامايكا للرجال
تصنيف منتخب جامايكا للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
55
سلوفنيا
سلوفنيا
1431.40
56
باراغواي
باراغواي
1430.73
57
جامايكا
جامايكا
1421.54
58
جنوب أفريقيا
جنوب أفريقيا
1410.23
59
العراق
العراق
1409.44
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
40
تايباي الصينية
تايباي الصينية
1545.10
41
سلوفنيا
سلوفنيا
1543.75
42
جامايكا
جامايكا
1542.94
43
المجر
المجر
1541.48
44
كوستاريكا
كوستاريكا
1532.85
١٥ مارس ٢٠٢٤
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بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
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الكشف عن التشكيلات الرسمية لمنتخبات كأس العالم للسيدات FIFA 2023™
١١ يوليو ٢٠٢٣