اتحاد جامايكا لكرة القدم

اتحاد جامايكا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.jff.football

العنوان

20 St. Lucia Crescent,

5 KINGSTON

Jamaica

طرق التواصل

الهاتف: +1-876/929 8036

البريد الإلكتروني:jamff.secretariat@jff.live

فاكس: +1-876/929 0483

التنظيم

President

Michael RICKETTS

Vice President

Bruce GAYNOR

Peter REID

Raymond ANDERSON

General Secretary

Dennis CHUNG

Treasurer

Peter REID

Media And Communication Manager

Earl BAILEY

Technical Director

Wendell DOWNSWELL

National Coach Men

Heimir HALLGRIMSSON

National Coach Women

Xavier GILBERT

Head/Director of the Referees Department

Cardella SAMUELS

Referee Coordinator

Cardella SAMUELS

Futsal Coordinator

Wayne SHAW

تصنيف جامايكا

تصنيف منتخب جامايكا للرجال
تصنيف منتخب جامايكا للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
55
سلوفنيا
سلوفنيا
سلوفنيا
1431.40
56
باراغواي
باراغواي
باراغواي
1430.73
57
جامايكا
جامايكا
جامايكا
1421.54
58
جنوب أفريقيا
جنوب أفريقيا
جنوب أفريقيا
1410.23
59
العراق
العراق
العراق
1409.44

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
40
تايباي الصينية
تايباي الصينية
تايباي الصينية
1545.10
41
سلوفنيا
سلوفنيا
سلوفنيا
1543.75
42
جامايكا
جامايكا
جامايكا
1542.94
43
المجر
المجر
المجر
1541.48
44
كوستاريكا
كوستاريكا
كوستاريكا
1532.85

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد جامايكا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد جامايكا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

ZURICH, SWITZERLAND - JANUARY 25: A detailed view of FIFA World Cup 26 Winner's Trophy prior to the Concacaf Qualifiers for FIFA World Cup 2026 - Preliminary Draw at Home of FIFA on January 25, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
كأس العالم 2026 FIFA™
أسطورتا FIFA وانشوب واتسون وجاردنر يتوقّعان أن تغيّر كأس العالم FIFA™ اللعبة في Concacaf
٣١ يناير ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - JANUARY 25: (L-R) Draw Assistant Paulo Wanchope, FIFA Chief Tournament Officer - USA and Draw Conductor Manolo Zubiria, Presenter Alexis Nunes and Draw Assistant Ricardo Gardner after the Concacaf Qualifiers for FIFA World Cup 2026 - Preliminary Draw at Home of FIFA on January 25, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
رئيس FIFA يدعو بلدان Concacaf إلى "البدء في الحلم" عقب قرعة تصفيات كأس العالم 2026
٢٥ يناير ٢٠٢٤
Goal Click - USWNT Mums and children
المنظمة
كل صورة تحكي قصة
٣ أغسطس ٢٠٢٣
HAMILTON, NEW ZEALAND - FEBRUARY 20: A general view is seen of the New Zealand dressing room ahead of the International Friendly Match between New Zealand and Argentina which is part of the 2023 FIFA 2023 FIFA Women's World Cup Play Off Tournament at Waikato Stadium on February 20, 2023 in Hamilton, New Zealand. (Photo by Joe Allison - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلاندا ٢٠٢٣™
الكشف عن التشكيلات الرسمية لمنتخبات كأس العالم للسيدات FIFA 2023™
١١ يوليو ٢٠٢٣
Football Unites the World – FIFA Women’s World Cup 2023™
التأثير الاجتماعي
كرة القدم تُسلّط الضوء على عدد من القضايا الاجتماعية خلال كأس العالم للسيدات FIFA 2023™
٣٠ يونيو ٢٠٢٣
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Football for Schools workshop in Jamaica.
المنظمة
برنامج Football for Schools يوحد منطقة الكاريبي
FIFA TT_12 Apostles_Victoria_Australia_15.02.2023
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جولة الكأس الأصلية لبطولة كأس العالم للسيدات FIFA™ تجوب مختلف الأرجاء لإذكاء الإثارة والحماس
SAN JOSE, COSTA RICA - AUGUST 25: A group photo during the FIFA Talent Development Scheme Knowledge Exchange Workshop aside the FIFA U-20 Women's World Cup 2022 at Hilton Garden Inn on August 25, 2022 in San Jose, Costa Rica. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
التطور التقني
برنامج FIFA لتنمية المواهب يحظى باهتمام كبير في كوستاريكا
Costa Rica players celebrate their victory against the USA during their FIFA World Cup Qatar 2022 Concacaf qualifier match at the National Stadium in San Jose, on March 30, 2022. (Photo by Ezequiel BECERRA / AFP) (Photo by EZEQUIEL BECERRA/AFP via Getty Images)
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
المكسيك والولايات المتحدة إلى قطر، وكوستاريكا إلى الملحق
LAS VEGAS, NV - AUGUST 01: Héctor Herrera #16 of Mexico controls the ball during the CONCACAF Gold Cup 2021 final match between United States and Mexico at Allegiant Stadium on August 1, 2021 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Omar Vega/Getty Images)
تصفيات Concacaf المؤهلة إلى قطر ٢٠٢٢
كونكاكاف تهتز على إيقاع الكلاسيكو وكندا تبحث عن حجز تذكرتها إلى قطر
November 16, 2021, EDMONTON, ab, Canada: Canada players celebrate a goal against Mexico during World Cup Qualifiers in Edmonton, Tuesday, Nov. 16, 2021. Canada News - November 16, 2021 PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAc35_ 20211116_zaf_c35_171 Copyright: xJasonxFransonx
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
كندا تتربّع على عرش Concacaf