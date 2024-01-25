اتحاد هندوراس لكرة القدم
معلومات
الموقع الرسميwww.fenafuth.org.hn
العنوان
Colonia Florencia Norte,
Edificio Plaza América,
Ave. Roble,
1 y 2 Nivel,
P.O. Box 827,
504 TEGUCIGALPA
Honduras
طرق التواصل
الهاتف: +504/22 311 436
البريد الإلكتروني:fenafuth@fenafuth.org.hn
فاكس: +504/22 398 826
President
Jorge SALOMON
Vice President
Juan SAYBE
Miguel MOURRA
General Secretary
Jose Ernesto MEJIA
Treasurer
Ligia SANDOVAL
Media And Communication Manager
Edwin BANEGAS
Technical Director
Gerardo RAMOS
National Coach Men
Reinaldo RUEDA
National Coach Women
Fernando BANEGAS
Chairperson of the Referees Committee
Oscar VELASQUEZ
Head/Director of the Referees Department
Jose PINEDA
Referee Coordinator
Arbitraje FENAFUTH
Jose PINEDA
Futsal Coordinator
Humberto GARCIA
تصنيف هندوراس
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
76
غينيا
غينيا
1320.42
77
جورجيا
جورجيا
1312.45
78
هندوراس
هندوراس
1311.43
79
غينيا الاستوائية
غينيا الاستوائية
1310.50
80
عمان
عمان
1307.60
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
121
توغو
توغو
1130.06
122
فانواتو
فانواتو
1126.89
123
هندوراس
هندوراس
1114.37
124
جورجيا
جورجيا
1113.62
125
إثيوبيا
إثيوبيا
1109.59
١٥ مارس ٢٠٢٤
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