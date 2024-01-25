اتحاد هندوراس لكرة القدم

اتحاد هندوراس لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fenafuth.org.hn

العنوان

Colonia Florencia Norte,

Edificio Plaza América,

Ave. Roble,

1 y 2 Nivel,

P.O. Box 827,

504 TEGUCIGALPA

Honduras

طرق التواصل

الهاتف: +504/22 311 436

البريد الإلكتروني:fenafuth@fenafuth.org.hn

فاكس: +504/22 398 826

التنظيم

President

Jorge SALOMON

Vice President

Juan SAYBE

Miguel MOURRA

General Secretary

Jose Ernesto MEJIA

Treasurer

Ligia SANDOVAL

Media And Communication Manager

Edwin BANEGAS

Technical Director

Gerardo RAMOS

National Coach Men

Reinaldo RUEDA

National Coach Women

Fernando BANEGAS

Chairperson of the Referees Committee

Oscar VELASQUEZ

Head/Director of the Referees Department

Jose PINEDA

Referee Coordinator

Arbitraje FENAFUTH

Jose PINEDA

Futsal Coordinator

Humberto GARCIA

تصنيف هندوراس

تصنيف منتخب هندوراس للرجال
تصنيف منتخب هندوراس للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
76
غينيا
غينيا
غينيا
1320.42
77
جورجيا
جورجيا
جورجيا
1312.45
78
هندوراس
هندوراس
هندوراس
1311.43
79
غينيا الاستوائية
غينيا الاستوائية
غينيا الاستوائية
1310.50
80
عمان
عمان
عمان
1307.60

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
121
توغو
توغو
توغو
1130.06
122
فانواتو
فانواتو
فانواتو
1126.89
123
هندوراس
هندوراس
هندوراس
1114.37
124
جورجيا
جورجيا
جورجيا
1113.62
125
إثيوبيا
إثيوبيا
إثيوبيا
1109.59

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد هندوراس لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد هندوراس لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

ZURICH, SWITZERLAND - JANUARY 25: (L-R) Draw Assistant Paulo Wanchope, FIFA Chief Tournament Officer - USA and Draw Conductor Manolo Zubiria, Presenter Alexis Nunes and Draw Assistant Ricardo Gardner after the Concacaf Qualifiers for FIFA World Cup 2026 - Preliminary Draw at Home of FIFA on January 25, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
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رئيس FIFA يدعو بلدان Concacaf إلى "البدء في الحلم" عقب قرعة تصفيات كأس العالم 2026
٢٥ يناير ٢٠٢٤
FIFA Technical Leadership Introductory Course in Thailand - Group photo
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Women's football seminar in Honduras
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٦ مارس ٢٠٢٣
FENAFUTH and RFEF join forces once again to train coaches
المنظمة
هندوراس وإسبانيا يداً في يد من أجل إعداد المدربين
٤ مارس ٢٠٢٣
FIFA President Gianni Infantino at XXII UNCAF Ordinary Congress on February 24, 2023 in Antigua, Guatemala. (Photo by Salvadoran Football Association)
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جياني إنفانتينو: نهائيات كأس العالم 2026 ستغير التوازن في كرة القدم
٢٥ فبراير ٢٠٢٣
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المنظمة
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SAN JOSE, COSTA RICA - AUGUST 25: A group photo during the FIFA Talent Development Scheme Knowledge Exchange Workshop aside the FIFA U-20 Women's World Cup 2022 at Hilton Garden Inn on August 25, 2022 in San Jose, Costa Rica. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
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برنامج FIFA لتنمية المواهب يحظى باهتمام كبير في كوستاريكا
Costa Rica players celebrate their victory against the USA during their FIFA World Cup Qatar 2022 Concacaf qualifier match at the National Stadium in San Jose, on March 30, 2022. (Photo by Ezequiel BECERRA / AFP) (Photo by EZEQUIEL BECERRA/AFP via Getty Images)
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
المكسيك والولايات المتحدة إلى قطر، وكوستاريكا إلى الملحق
LAS VEGAS, NV - AUGUST 01: Héctor Herrera #16 of Mexico controls the ball during the CONCACAF Gold Cup 2021 final match between United States and Mexico at Allegiant Stadium on August 1, 2021 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Omar Vega/Getty Images)
تصفيات Concacaf المؤهلة إلى قطر ٢٠٢٢
كونكاكاف تهتز على إيقاع الكلاسيكو وكندا تبحث عن حجز تذكرتها إلى قطر
November 16, 2021, EDMONTON, ab, Canada: Canada players celebrate a goal against Mexico during World Cup Qualifiers in Edmonton, Tuesday, Nov. 16, 2021. Canada News - November 16, 2021 PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAc35_ 20211116_zaf_c35_171 Copyright: xJasonxFransonx
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كندا تتربّع على عرش Concacaf