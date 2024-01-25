اتحاد هايتي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fhf.ht
العنوان
26,
rue Mercier-Laham,
Delmas 60,
Delmas,
PORT-AU-PRINCE
Haiti
طرق التواصل
الهاتف: +509/2914 7474
البريد الإلكتروني:info@fhf.ht
التنظيم
Chairperson of the Normalisation Committee
Luis HERNANDEZ
General Secretary
Carlo MARCELIN
Patrick MASSENAT
Media And Communication Manager
Louis CHARLES
Technical Director
Pierre CHERY
National Coach Men
Sebastien MIGNE
National Coach Women
Frederic GONCALVES
Chairperson of the Referees Committee
Wilson TILUS
Head/Director of the Referees Department
Wilson TILUS
Referee Coordinator
Joseph Marckingson NATOUX
Futsal Coordinator
Frederic AUPONT
تصنيف هاييتي
تصنيف منتخب هاييتي للرجال
تصنيف منتخب هاييتي للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
88
الصين
الصين
1273.78
89
سوريا
سوريا
1265.51
90
هاييتي
هاييتي
1262.50
91
كوراساو
كوراساو
1262.48
92
أوغندا
أوغندا
1246.88
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
51
جنوب أفريقيا
جنوب أفريقيا
1495.91
52
فنزويلا
فنزويلا
1488.96
53
هاييتي
هاييتي
1481.87
54
ميانمار
ميانمار
1481.44
55
بنما
بنما
1443.42
١٥ مارس ٢٠٢٤
أحدث المواضيع من اتحاد هايتي لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
الرئيس
رئيس FIFA يدعو بلدان Concacaf إلى "البدء في الحلم" عقب قرعة تصفيات كأس العالم 2026
٢٥ يناير ٢٠٢٤
كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلاندا ٢٠٢٣™
الكشف عن التشكيلات الرسمية لمنتخبات كأس العالم للسيدات FIFA 2023™
١١ يوليو ٢٠٢٣
التأثير الاجتماعي
كرة القدم تُسلّط الضوء على عدد من القضايا الاجتماعية خلال كأس العالم للسيدات FIFA 2023™
٣٠ يونيو ٢٠٢٣