اتحاد هايتي لكرة القدم

اتحاد هايتي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fhf.ht

العنوان

26,

rue Mercier-Laham,

Delmas 60,

Delmas,

PORT-AU-PRINCE

Haiti

طرق التواصل

الهاتف: +509/2914 7474

البريد الإلكتروني:info@fhf.ht

التنظيم

Chairperson of the Normalisation Committee

Luis HERNANDEZ

General Secretary

Carlo MARCELIN

Patrick MASSENAT

Media And Communication Manager

Louis CHARLES

Technical Director

Pierre CHERY

National Coach Men

Sebastien MIGNE

National Coach Women

Frederic GONCALVES

Chairperson of the Referees Committee

Wilson TILUS

Head/Director of the Referees Department

Wilson TILUS

Referee Coordinator

Joseph Marckingson NATOUX

Futsal Coordinator

Frederic AUPONT

تصنيف هاييتي

تصنيف منتخب هاييتي للرجال
تصنيف منتخب هاييتي للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
88
الصين
الصين
الصين
1273.78
89
سوريا
سوريا
سوريا
1265.51
90
هاييتي
هاييتي
هاييتي
1262.50
91
كوراساو
كوراساو
كوراساو
1262.48
92
أوغندا
أوغندا
أوغندا
1246.88

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
51
جنوب أفريقيا
جنوب أفريقيا
جنوب أفريقيا
1495.91
52
فنزويلا
فنزويلا
فنزويلا
1488.96
53
هاييتي
هاييتي
هاييتي
1481.87
54
ميانمار
ميانمار
ميانمار
1481.44
55
بنما
بنما
بنما
1443.42

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد هايتي لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد هايتي لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

ZURICH, SWITZERLAND - JANUARY 25: (L-R) Draw Assistant Paulo Wanchope, FIFA Chief Tournament Officer - USA and Draw Conductor Manolo Zubiria, Presenter Alexis Nunes and Draw Assistant Ricardo Gardner after the Concacaf Qualifiers for FIFA World Cup 2026 - Preliminary Draw at Home of FIFA on January 25, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
رئيس FIFA يدعو بلدان Concacaf إلى "البدء في الحلم" عقب قرعة تصفيات كأس العالم 2026
٢٥ يناير ٢٠٢٤
HAMILTON, NEW ZEALAND - FEBRUARY 20: A general view is seen of the New Zealand dressing room ahead of the International Friendly Match between New Zealand and Argentina which is part of the 2023 FIFA 2023 FIFA Women's World Cup Play Off Tournament at Waikato Stadium on February 20, 2023 in Hamilton, New Zealand. (Photo by Joe Allison - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلاندا ٢٠٢٣™
الكشف عن التشكيلات الرسمية لمنتخبات كأس العالم للسيدات FIFA 2023™
١١ يوليو ٢٠٢٣
Football Unites the World – FIFA Women’s World Cup 2023™
التأثير الاجتماعي
كرة القدم تُسلّط الضوء على عدد من القضايا الاجتماعية خلال كأس العالم للسيدات FIFA 2023™
٣٠ يونيو ٢٠٢٣
USA forward Sophia Smith (11) celebrates after scoring during their women's international friendly football match between the USA and Nigeria at Children's Mercy Park Stadium in Kansas City, Kansas, on September 3, 2022. (Photo by Tim VIZER / AFP) (Photo by TIM VIZER/AFP via Getty Images)
تصنيف السيدات
سطوع أسماء جديدة والمتصدرون يواصلون التألق
٢٤ مارس ٢٠٢٣
SYDNEY, AUSTRALIA - APRIL 28: FIFA General Secretary Fatma Samoura visits the office of Football Australia at Barangraroo as part of a FIFA Women's World Cup 2023 host city tour on April 28, 2022 in Sydney, Australia. (Photo by Mark Metcalfe/FIFA via Getty Images )
كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلاندا ٢٠٢٣™
الأمينة العامة لـ FIFA تسأل: ما الذي يعنيه أكبر من العظمة بالنسبة لكِ؟
٨ مارس ٢٠٢٣
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HAMILTON, NEW ZEALAND - FEBRUARY 22: Portugal celebrate victory and qualification for the 2023 FIFA Women's World Cup during the 2023 FIFA World Cup Play Off Tournament match between Portugal and Cameroon at Waikato Stadium on February 22, 2023 in Hamilton, New Zealand. (Photo by Joe Allison - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلاندا ٢٠٢٣™
ثلاثة منتخبات تحتفل بتأهل تاريخي لأكبر نسخة من كأس العالم للسيدات
AUCKLAND, NEW ZEALAND - FEBRUARY 17: A general view of the Chile dressing room prior to the International Friendly match between Argentina and Chile as part of the 2023 FIFA World Cup Play Off Tournament at North Harbour Stadium on February 17, 2023 in Auckland, New Zealand. (Photo by Hannah Peters - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
كل ما تحتاج معرفته عن كأس العالم للسيدات FIFA ٢٠٢٣
The players Armando Cooper R and Omar Cordoba of the Panama national team, Nationalteam celebrate a goal against Anguila, during a Group D match of the Concacaf World Cup qualifiers to Qatar 2022, in the Rod Carew National Stadium, in Panama City, Panama, 05 June 2021. EFE / Bienvenido Velasco Anguila vs Panama ACHTUNG: NUR REDAKTIONELLE NUTZUNG PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xBienvenidoxVelascox AME3595 20210606-637585440296434304
البطولات
معارك ضارية من أجل ثلاث بطاقات
GRAZ, AUSTRIA - NOVEMBER 13: Members of the Panama team line up for the anthems prior to the international friendly match between Japan and Panama at Merkur Arena on November 13, 2020 in Graz, Austria. (Photo by Christian Hofer/Getty Images)
البطولات
ست تذاكر في انتظار منتخبات Concacaf