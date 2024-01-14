اتحاد غينيا بيساو لكرة القدم

اتحاد غينيا بيساو لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.ffgb.gw

العنوان

Alto Bandim Nova Sede,

Boîte postale 375,

1035 BISSAU

Guinea-Bissau

طرق التواصل

الهاتف: +245/320 6914

البريد الإلكتروني:ffgb_bissau@hotmail.com

فاكس: +245/320 6914

التنظيم

President

Carlos Alberto TEIXEIRA

Vice President

Bonifacio SANHA

Celestino LOPES

Inum EMBALO

Joaozinho MENDES

Quicala BALDE

General Secretary

Virginia MENDES DA CRUZ

Treasurer

Virginia MENDES DA CRUZ

Media And Communication Manager

Joao MANTEIGAS

Technical Director

Eric MARE

National Coach Women

Romao DOS SANTOS

Referee Coordinator

Aristoteles SOARES DA GAMA

Futsal Coordinator

Marcelino AIRES

تصنيف غينيا-بيساو

تصنيف منتخب غينيا-بيساو للرجال
تصنيف منتخب غينيا-بيساو للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
116
توغو
توغو
توغو
1165.74
117
الهند
الهند
الهند
1165.17
118
غينيا-بيساو
غينيا-بيساو
غينيا-بيساو
1164.01
119
تنزانيا
تنزانيا
تنزانيا
1160.98
120
ليبيا
ليبيا
ليبيا
1159.51

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
175
السعودية
السعودية
السعودية
848.57
176
ليسوتو
ليسوتو
ليسوتو
841.53
177
غينيا-بيساو
غينيا-بيساو
غينيا-بيساو
838.58
178
بوروندي
بوروندي
بوروندي
829.84
179
كوراساو
كوراساو
كوراساو
820.81

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد غينيا بيساو لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد غينيا بيساو لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

Opening Ceremony during the 2023 Africa Cup of Nations Final match between Cote dIvoire and Guinea Bissau at the Alassane Ouattara Stadium in Abidjan, Cote dIvoire ©Gavin Barker/BackpagePix
المنظمة
رئيس FIFA يتوقع "بطولة رائعة" بعد حضوره المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الأفريقية 2023
١٤ يناير ٢٠٢٤
Albania's players celebrate after winning at the end of the UEFA Euro 2024 Group E qualification match between Albania and Poland, at The "Air Albania" stadium in Tirana on September 10, 2023. (Photo by ADNAN BECI / AFP) (Photo by ADNAN BECI/AFP via Getty Images)
تصنيف الرجال
الأرجنتين تبتعد بالصدارة، وتقدّم ملحوظ لغينيا بيساو وألبانيا
٢١ سبتمبر ٢٠٢٣
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البطولات
قرعة التصفيات الأفريقية تعد بالإثارة والتشويق
٢١ يناير ٢٠٢٠
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البطولات
صدامات عربية ساخنة والكاميرون تواجه كوت ديفوار
٢١ يناير ٢٠٢٠
Draw assistant Samuel Eto'o draws Cameroon in African Zone draw at the Preliminary Draw of the 2018 FIFA World Cup in Russia at The Konstantin Palace
البطولات
الأعين شاخصة على القرعة الأفريقية
١٩ يناير ٢٠٢٠
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