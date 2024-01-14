اتحاد غينيا بيساو لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.ffgb.gw
العنوان
Alto Bandim Nova Sede,
Boîte postale 375,
1035 BISSAU
Guinea-Bissau
طرق التواصل
الهاتف: +245/320 6914
البريد الإلكتروني:ffgb_bissau@hotmail.com
فاكس: +245/320 6914
التنظيم
President
Carlos Alberto TEIXEIRA
Vice President
Bonifacio SANHA
Celestino LOPES
Inum EMBALO
Joaozinho MENDES
Quicala BALDE
General Secretary
Virginia MENDES DA CRUZ
Treasurer
Virginia MENDES DA CRUZ
Media And Communication Manager
Joao MANTEIGAS
Technical Director
Eric MARE
National Coach Women
Romao DOS SANTOS
Referee Coordinator
Aristoteles SOARES DA GAMA
Futsal Coordinator
Marcelino AIRES
تصنيف غينيا-بيساو
تصنيف منتخب غينيا-بيساو للرجال
تصنيف منتخب غينيا-بيساو للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
116
توغو
توغو
1165.74
117
الهند
الهند
1165.17
118
غينيا-بيساو
غينيا-بيساو
1164.01
119
تنزانيا
تنزانيا
1160.98
120
ليبيا
ليبيا
1159.51
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
175
السعودية
السعودية
848.57
176
ليسوتو
ليسوتو
841.53
177
غينيا-بيساو
غينيا-بيساو
838.58
178
بوروندي
بوروندي
829.84
179
كوراساو
كوراساو
820.81
١٥ مارس ٢٠٢٤
أحدث المواضيع من اتحاد غينيا بيساو لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
المنظمة
رئيس FIFA يتوقع "بطولة رائعة" بعد حضوره المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الأفريقية 2023
١٤ يناير ٢٠٢٤