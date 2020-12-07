اتحاد جبل طارق لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.gibraltarfa.com
العنوان
7.01b World Trade Center,
GX11 1AA Gibraltar
Gibraltar
طرق التواصل
الهاتف: +350/200 42941
البريد الإلكتروني:info@gibraltarfa.com
فاكس: +350/200 42211
التنظيم
President
Michael LLAMAS
Vice President
Paul LYON
General Secretary
Ivan ROBBA
Treasurer
Nathan PAYAS
Media And Communication Manager
Steven GONZALEZ
National Coach Men
Julio RIBAS
National Coach Women
Scott WISEMAN
Chairperson of the Referees Committee
Paul GRECH
Head/Director of the Referees Department
Adrian BACARISA
Referee Coordinator
Adrian BACARISA
Futsal Coordinator
Desi CURRY
تصنيف جبل طارق
تصنيف منتخب جبل طارق للرجال
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
199
جزر سيشيل
جزر سيشيل
845.53
200
تيمور الشرقية
تيمور الشرقية
843.40
201
جبل طارق
جبل طارق
840.80
202
جزر الباهاما
جزر الباهاما
835.81
203
ليختنشتاين
ليختنشتاين
833.01
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
لا يوجد تصنيف متاح بسبب عدم لعب مباراة واحدة على الأقل خلال الـ 48 شهرًا الماضية أو عدم لعب خمس مباريات على الأقل ضد فرق مصنفة رسميًا.
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