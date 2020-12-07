اتحاد جبل طارق لكرة القدم

اتحاد جبل طارق لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.gibraltarfa.com

العنوان

7.01b World Trade Center,

GX11 1AA Gibraltar

Gibraltar

طرق التواصل

الهاتف: +350/200 42941

البريد الإلكتروني:info@gibraltarfa.com

فاكس: +350/200 42211

التنظيم

President

Michael LLAMAS

Vice President

Paul LYON

General Secretary

Ivan ROBBA

Treasurer

Nathan PAYAS

Media And Communication Manager

Steven GONZALEZ

National Coach Men

Julio RIBAS

National Coach Women

Scott WISEMAN

Chairperson of the Referees Committee

Paul GRECH

Head/Director of the Referees Department

Adrian BACARISA

Referee Coordinator

Adrian BACARISA

Futsal Coordinator

Desi CURRY

تصنيف جبل طارق

تصنيف منتخب جبل طارق للرجال
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
199
جزر سيشيل
جزر سيشيل
جزر سيشيل
845.53
200
تيمور الشرقية
تيمور الشرقية
تيمور الشرقية
843.40
201
جبل طارق
جبل طارق
جبل طارق
840.80
202
جزر الباهاما
جزر الباهاما
جزر الباهاما
835.81
203
ليختنشتاين
ليختنشتاين
ليختنشتاين
833.01

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات

لا يوجد تصنيف متاح بسبب عدم لعب مباراة واحدة على الأقل خلال الـ 48 شهرًا الماضية أو عدم لعب خمس مباريات على الأقل ضد فرق مصنفة رسميًا.