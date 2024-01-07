اتحاد إثيوبيا لكرة القدم

اتحاد إثيوبيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.ethiopiaff.org

العنوان

Addis Ababa Stadium,

P.O. Box 1080,

1000 ADDIS ABEBA

Ethiopia

طرق التواصل

الهاتف: +251-11/515 6205

البريد الإلكتروني:ethiopianfootballfederation@gmail.com

فاكس: +251-11/551 5899

التنظيم

President

Isayas Jira BOSHO

Vice President

Dagne KEBEDE

General Secretary

Bahiru Tilahun LIMENIH

Treasurer

Nebiyou Demissie ABEBE

Media And Communication Manager

Abrham Gebremariam ABAWA

Technical Director

Daniel GEBREMARIAM

National Coach Men

Gebremedhin Haile BITEW

National Coach Women

Firew ASEFA

Chairperson of the Referees Committee

Sherefa Delecho MALEBO

Referee Coordinator

Mulugeta Mesganaw AYEHU

تصنيف إثيوبيا

تصنيف منتخب إثيوبيا للرجال
تصنيف منتخب إثيوبيا للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
142
إندونيسيا
إندونيسيا
إندونيسيا
1072.66
144
سورينام
سورينام
سورينام
1071.85
145
إثيوبيا
إثيوبيا
إثيوبيا
1068.79
146
بتسوانا
بتسوانا
بتسوانا
1064.50
147
سانت كيتس ونيفس
سانت كيتس ونيفس
سانت كيتس ونيفس
1057.05

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
123
هندوراس
هندوراس
هندوراس
1114.37
124
جورجيا
جورجيا
جورجيا
1113.62
125
إثيوبيا
إثيوبيا
إثيوبيا
1109.59
126
ناميبيا
ناميبيا
ناميبيا
1108.07
127
زيمبابوي
زيمبابوي
زيمبابوي
1107.95

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد إثيوبيا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد إثيوبيا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

KIGALI, RWANDA - MARCH 14: FIFA Football for Schools as part of the 73rd FIFA Congress at Gitagata Rehabilitation Center, Bugasera on March 14, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by Brendan Moran - FIFA/FIFA via Sportsfile)
المنظمة
الحصيلة السنوية: برنامج كرة القدم للمدارس يُنهي عام 2023 على إيقاع النجاحات
٧ يناير ٢٠٢٤
KIGALI, RWANDA - DECEMBER 19: FIFA Digital Marketing Workshop Kigali - Day 2 on December 19, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by FIFA)
الاتحادات الأعضاء
FIFA يعقد ورشة عمل رائدة للاتحادات الأعضاء الأفريقية حول إنشاء المحتوى الرقمي
٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣
ADDIS ABABA, ETHIOPIA - NOVEMBER 15: Secretary General of FIFA, Fatma Samoura, partakes in a group photo at a FIFA Football For Schools event on November 15, 2023 in Addis Ababa, Ethiopia. (Luke Dray - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
الأمينة العامة تشيد "بالالتزام تجاه الشباب" مع إطلاق برنامج FIFA Football for Schools في إثيوبيا
١٧ نوفمبر ٢٠٢٣
FIFA Secretary General Fatma Samoura in Ethiopia. Photo: Ethiopian Football Federation
المنظمة
الأمين العام لـ FIFA تتعهد بدعم كرة القدم للشباب في إثيوبيا
٩ نوفمبر ٢٠٢٢
vpndw6gsjuzxugu2nawd.jpg
البطولات
قرعة التصفيات الأفريقية تعد بالإثارة والتشويق
٢١ يناير ٢٠٢٠
أخبار متعلّقة
caobrd6bxod6t8e3ycop.jpg
البطولات
صدامات عربية ساخنة والكاميرون تواجه كوت ديفوار
Draw assistant Samuel Eto'o draws Cameroon in African Zone draw at the Preliminary Draw of the 2018 FIFA World Cup in Russia at The Konstantin Palace
البطولات
الأعين شاخصة على القرعة الأفريقية
ntirl5zvqsdm9875jsll.jpg
البطولات
بداية طريق محفوف بالمخاطر في أفريقيا
pvsq1bsd7mkqhwflrhzo.jpg
البطولات
سحب قرعة الدور الأول من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى قطر 2022