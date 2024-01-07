اتحاد إثيوبيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.ethiopiaff.org
العنوان
Addis Ababa Stadium,
P.O. Box 1080,
1000 ADDIS ABEBA
Ethiopia
طرق التواصل
الهاتف: +251-11/515 6205
البريد الإلكتروني:ethiopianfootballfederation@gmail.com
فاكس: +251-11/551 5899
التنظيم
President
Isayas Jira BOSHO
Vice President
Dagne KEBEDE
General Secretary
Bahiru Tilahun LIMENIH
Treasurer
Nebiyou Demissie ABEBE
Media And Communication Manager
Abrham Gebremariam ABAWA
Technical Director
Daniel GEBREMARIAM
National Coach Men
Gebremedhin Haile BITEW
National Coach Women
Firew ASEFA
Chairperson of the Referees Committee
Sherefa Delecho MALEBO
Referee Coordinator
Mulugeta Mesganaw AYEHU
تصنيف إثيوبيا
تصنيف منتخب إثيوبيا للرجال
تصنيف منتخب إثيوبيا للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
142
إندونيسيا
إندونيسيا
1072.66
144
سورينام
سورينام
1071.85
145
إثيوبيا
إثيوبيا
1068.79
146
بتسوانا
بتسوانا
1064.50
147
سانت كيتس ونيفس
سانت كيتس ونيفس
1057.05
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
123
هندوراس
هندوراس
1114.37
124
جورجيا
جورجيا
1113.62
125
إثيوبيا
إثيوبيا
1109.59
126
ناميبيا
ناميبيا
1108.07
127
زيمبابوي
زيمبابوي
1107.95
١٥ مارس ٢٠٢٤
أحدث المواضيع من اتحاد إثيوبيا لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
الاتحادات الأعضاء
FIFA يعقد ورشة عمل رائدة للاتحادات الأعضاء الأفريقية حول إنشاء المحتوى الرقمي
٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣
المنظمة
الأمينة العامة تشيد "بالالتزام تجاه الشباب" مع إطلاق برنامج FIFA Football for Schools في إثيوبيا
١٧ نوفمبر ٢٠٢٣