اتحاد بوركينا فاسو لكرة القدم

اتحاد بوركينا فاسو لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fbf.bf

العنوان

Centre Technique National,

Ouaga 2000,

Boîte postale 57,

01 BP 57 OUAGADOUGOU

Burkina Faso

طرق التواصل

الهاتف: +226-25/417 802

البريد الإلكتروني:febefoo@fasonet.bf

فاكس: +226-25/417 801

التنظيم

President

Lazare BANSSE

Vice President

Ibrahim YANOGO

General Secretary

Alassane DANDJINOU

Treasurer

Idrissa KAFANDO

Moustapha DEGTOUMDA

Media And Communication Manager

Gabriel NACOULMA

Technical Director

Pascal YOUGBARE

National Coach Men

Brama TRAORE

National Coach Women

Pascal SAWADOGO

Head/Director of the Referees Department

Boureima ZIO

Drissa SESSOUMA

Referee Coordinator

Drissa SESSOUMA

تصنيف بوركينا فاسو

تصنيف منتخب بوركينا فاسو للرجال
تصنيف منتخب بوركينا فاسو للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
59
العراق
العراق
العراق
1409.44
60
فنلندا
فنلندا
فنلندا
1401.31
61
بوركينا فاسو
بوركينا فاسو
بوركينا فاسو
1399.92
62
جمهورية أيرلندا
جمهورية أيرلندا
جمهورية أيرلندا
1399.60
63
جمهورية الكونغو الديمقراطية
جمهورية الكونغو الديمقراطية
جمهورية الكونغو الديمقراطية
1388.25

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
132
لبنان
لبنان
لبنان
1090.59
133
سورينام
سورينام
سورينام
1089.52
134
بوركينا فاسو
بوركينا فاسو
بوركينا فاسو
1085.78
135
مقدونيا الشمالية
مقدونيا الشمالية
مقدونيا الشمالية
1085.24
136
فلسطين
فلسطين
فلسطين
1080.47

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد بوركينا فاسو لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد بوركينا فاسو لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES - FEBRUARY 24: FIFA President Gianni Infantino, CNN Anchor Eleni Giokos and WTO Director-General Ngozi Okonjo-Iweala during the FIFA and WTO High Level MC13 Side-Event on Cotton on February 24, 2024 in Abu Dhabi, United Arab Emirates. (Photo by Chris Pike - FIFA/FIFA via Getty Images)
الرئيس
منظمة التجارة العالمية و FIFA يؤكدان التزامهما تجاه مجموعة البلدان الأفريقية الأربعة (زائد واحد) المنتجة للقطن
٢٤ فبراير ٢٠٢٤
FIFA U-17 World Cup Indonesia 2023™ Draw - FIFA President's video message
الرئيس
رئيس FIFA يُشيد بعودة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA للزرنامة الكروية الدولية
١٥ سبتمبر ٢٠٢٣
ZURICH, SWITZERLAND - SEPTEMBER 15: A general view during the Final Draw for the FIFA U-17 World Cup 2023 Indonesia at HoF, Home of FIFA on September 15, 2023 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
كأس العالم تحت 17 سنة إندونيسيا 2023 FIFA™
قرعة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA 2023™ ترسم معالم الطريق لأبرز المواهب الصاعدة
١٥ سبتمبر ٢٠٢٣
Mohamed Zubya of Libya gets past Akram Tawfik of Egypt challenge during the Qatar 2022 FIFA World Cup qualifier between Egypt and Libya held at Borg El Arab Stadium in Borg El Arab, Egypt on 8 October 2021 © BackpagePix
Said Al-Wensh of Egypt and Mohamed Soula of Libya challenge for possession during the Qatar 2022 FIFA World Cup qualifier between Egypt and Libya held at Borg El Arab Stadium in Borg El Arab, Egypt on 8 October 2021 © BackpagePix
Omar Marmoush of Egypt celebrates scoring the opening goal during the Qatar 2022 FIFA World Cup qualifier between Egypt and Libya held at Borg El Arab Stadium in Borg El Arab, Egypt on 8 October 2021 © BackpagePix
Ismael Bennacer of Algeria on the attack during the Qatar 2022 FIFA World Cup qualifier between Algeria and Niger held at Mustapha Tchaker Stadium in Blida, Algeria on 8 October 2021 © BackpagePix
+6
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
قطر ٢٠٢٢: الجولة الثالثة من الدور الثاني من التصفيات الأفريقية
٨ أكتوبر ٢٠٢١
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البطولات
البحث عن المجد المحلي قبل الاختبار العالمي
١٥ يناير ٢٠٢١
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