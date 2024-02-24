اتحاد بوركينا فاسو لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fbf.bf
العنوان
Centre Technique National,
Ouaga 2000,
Boîte postale 57,
01 BP 57 OUAGADOUGOU
Burkina Faso
طرق التواصل
الهاتف: +226-25/417 802
البريد الإلكتروني:febefoo@fasonet.bf
فاكس: +226-25/417 801
التنظيم
President
Lazare BANSSE
Vice President
Ibrahim YANOGO
General Secretary
Alassane DANDJINOU
Treasurer
Idrissa KAFANDO
Moustapha DEGTOUMDA
Media And Communication Manager
Gabriel NACOULMA
Technical Director
Pascal YOUGBARE
National Coach Men
Brama TRAORE
National Coach Women
Pascal SAWADOGO
Head/Director of the Referees Department
Boureima ZIO
Drissa SESSOUMA
Referee Coordinator
Drissa SESSOUMA
تصنيف بوركينا فاسو
تصنيف منتخب بوركينا فاسو للرجال
تصنيف منتخب بوركينا فاسو للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
59
العراق
العراق
1409.44
60
فنلندا
فنلندا
1401.31
61
بوركينا فاسو
بوركينا فاسو
1399.92
62
جمهورية أيرلندا
جمهورية أيرلندا
1399.60
63
جمهورية الكونغو الديمقراطية
جمهورية الكونغو الديمقراطية
1388.25
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
132
لبنان
لبنان
1090.59
133
سورينام
سورينام
1089.52
134
بوركينا فاسو
بوركينا فاسو
1085.78
135
مقدونيا الشمالية
مقدونيا الشمالية
1085.24
136
فلسطين
فلسطين
1080.47
١٥ مارس ٢٠٢٤
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قرعة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA 2023™ ترسم معالم الطريق لأبرز المواهب الصاعدة
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