اتحاد بنغلادش لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.bff.com.bd
العنوان
BFF House,
Motijheel,
1000 DHAKA
Bangladesh
طرق التواصل
الهاتف: +880-2/957 4232
البريد الإلكتروني:info@bff.com.bd
فاكس: +880-2/957 4233
التنظيم
President
Kazi Md SALAHUDDIN
Senior Vice President
Abdus Salam MURSHEDY
Vice President
Kazi Nabil AHMED
Md Ataur Rahman BHUIYAN
Md Imrul HASAN
Mohiuddin AHMED
General Secretary
Emran Hossain TUSHAR
Treasurer
Muhammad SARFARAZ
National Coach Men
Javier FERNANDEZ CABRERA
National Coach Women
Saiful TITU
Chairperson of the Referees Committee
Abdus Salam MURSHEDY
Head/Director of the Referees Department
Goutam KAR
Referee Coordinator
Azad RAHMAN
تصنيف بنغلاديش
تصنيف منتخب بنغلاديش للرجال
تصنيف منتخب بنغلاديش للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
181
تشاد
تشاد
920.37
182
بيليز
بيليز
918.68
183
بنغلاديش
بنغلاديش
916.75
184
بوتان
بوتان
913.02
185
جزر كوك
جزر كوك
897.30
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
138
سانت كيتس ونيفس
سانت كيتس ونيفس
1078.84
139
تركمانستان
تركمانستان
1075.41
140
بنغلاديش
بنغلاديش
1068.52
141
سيراليون
سيراليون
1059.98
142
غينيا
غينيا
1057.39
١٥ مارس ٢٠٢٤
أحدث المواضيع من اتحاد بنغلادش لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
المنظمة
الغرفة القضائية التابعة للجنة الأخلاقيات المستقلة تفرض عقوبات بحق السيد أبو نايم شوهاغ
١٤ أبريل ٢٠٢٣