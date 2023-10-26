اتحاد بنغلادش لكرة القدم

اتحاد بنغلادش لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.bff.com.bd

العنوان

BFF House,

Motijheel,

1000 DHAKA

Bangladesh

طرق التواصل

الهاتف: +880-2/957 4232

البريد الإلكتروني:info@bff.com.bd

فاكس: +880-2/957 4233

التنظيم

President

Kazi Md SALAHUDDIN

Senior Vice President

Abdus Salam MURSHEDY

Vice President

Kazi Nabil AHMED

Md Ataur Rahman BHUIYAN

Md Imrul HASAN

Mohiuddin AHMED

General Secretary

Emran Hossain TUSHAR

Treasurer

Muhammad SARFARAZ

National Coach Men

Javier FERNANDEZ CABRERA

National Coach Women

Saiful TITU

Chairperson of the Referees Committee

Abdus Salam MURSHEDY

Head/Director of the Referees Department

Goutam KAR

Referee Coordinator

Azad RAHMAN

تصنيف بنغلاديش

تصنيف منتخب بنغلاديش للرجال
تصنيف منتخب بنغلاديش للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
181
تشاد
تشاد
تشاد
920.37
182
بيليز
بيليز
بيليز
918.68
183
بنغلاديش
بنغلاديش
بنغلاديش
916.75
184
بوتان
بوتان
بوتان
913.02
185
جزر كوك
جزر كوك
جزر كوك
897.30

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
138
سانت كيتس ونيفس
سانت كيتس ونيفس
سانت كيتس ونيفس
1078.84
139
تركمانستان
تركمانستان
تركمانستان
1075.41
140
بنغلاديش
بنغلاديش
بنغلاديش
1068.52
141
سيراليون
سيراليون
سيراليون
1059.98
142
غينيا
غينيا
غينيا
1057.39

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد بنغلادش لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد بنغلادش لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

MATURIN, VENEZUELA - OCTOBER 17: Yeferson Soteldo of Venezuela celebrates after scoring the team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Venezuela and Chile at Estadio Monumental de Maturin on October 17, 2023 in Maturin, Venezuela. (Photo by Edilzon Gamez/Getty Images)
تصنيف الرجال
الأرجنتين تعزز موقعها في الصدارة، وفنزويلا تعود إلى نادي الخمسين الأوائل
٢٦ أكتوبر ٢٠٢٣
ZURICH, SWITZERLAND - MAY 20: Logo and turf with lines during 71st FIFA Virtual Congress & Council meeting at the Home of FIFA on May 20, 2021 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham - FIFA)
المنظمة
الغرفة القضائية التابعة للجنة الأخلاقيات المستقلة تفرض عقوبات بحق السيد أبو نايم شوهاغ
١٤ أبريل ٢٠٢٣
LONDON, ENGLAND - OCTOBER 07: Trinity Rodman of United States celebrates after scoring a goal, which is later disallowed for offside during the Women's International Friendly match between England and USA at Wembley Stadium on October 07, 2022 in London, England. (Photo by Michael Regan/Getty Images)
تصنيف السيدات
الأمريكيات يحكمن قبضتهن على الصدارة
١٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
بنجلاديش بمواجهة صعبة أمام قطر
٤ ديسمبر ٢٠٢٠
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البطولات
سوريا تقترب من التأهل ونتائج متباينة للمتصدّرين
١٩ نوفمبر ٢٠١٩
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