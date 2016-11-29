FIFA President expresses condolences on air tragedy

Ante la noticia del accidente aéreo sufrido por el avión que trasladaba a la delegación del equipo brasileño Associação Chapecoense de Futebol desde Brasil a Medellín para la disputa de la ida de la final de la Copa Sudamericana, el Presidente de la FIFA Gianni Infantino ha expresado su conmoción y profunda tristeza por la tragedia.

"Éste es un día muy, muy triste para el fútbol", ha dicho Infantino. "Lamentamos mucho el accidente de avión en Colombia. Es una noticia impactante y trágica. En estos momentos difíciles nuestros pensamientos están con las víctimas, sus familiares y amigos. La FIFA quiere extender sus condolencias también a los aficionados del Chapecoense, a la comunidad del fútbol y a todos los medios de comunicación brasileños afectados".

La aeronave, en la que viajaban 72 pasajeros y 9 tripulantes, entre los que se encontraban la expedición del equipo brasileño y un contingente de periodistas, salió procedente de Brasil, y tras una escala en Bolivia se estrelló este 28 de noviembre en la región colombiana de Antioquia, en Cerro Gordo, sin que aún se conozcan las causas.

Desde el club brasileño aún no ha habido un pronunciamiento oficial, a la espera de conocer más detalles de lo sucedido, mientras que la CONMEBOL, en un comunicado, ha anunciado la suspensión de todas sus actividades hasta nuevo aviso.

El rival del Chapecoense en la final iba a ser el Atlético Nacional de Medellín. Su presidente, Juan Carlos de la Cuesta, ha manifestado su total apoyo y solidaridad para con el club brasileño.

Following the news of the plane crash suffered by the Brazilian team Associação Chapecoense de Futebol, on their journey to Medellin for the final round of the Copa Sudamericana, FIFA President Gianni Infantino has expressed his shock and deep sadness at the tragedy.

"This is a very, very sad day for football," Infantino said. "We are so sorry to hear about the airplane crash in Colombia, it is shocking and tragic news. At this difficult time our thoughts are with the victims, their families and friends. FIFA would like to extend its most heartfelt condolences to the fans of Chapecoense, the football community and media organisations concerned in Brazil."

The aircraft, which had 72 passengers and nine crew members on board, including the Brazilian team's delegation and members of the media, was travelling from Brazil. Following a stopover in Bolivia, the aircraft crashed on 28 November in the Colombian region of Antioquia, Cerro Gordo, with the causes currently unknown.

CONMEBOL, in an official statement, has announced the suspension of all its activities until further notice.