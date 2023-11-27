[공식 발표] FIFA/코카콜라 세계 랭킹, 실시간 업데이트 도입

골이 들어갈 때마다 전 세계 순위가 즉시 반영

국제 경기 기간 종료 후 공식 순위 확정

2026년 3월 남자 A매치부터 실시간 FIFA/코카콜라 세계 랭킹 첫 도입

FIFA/코카콜라 세계 랭킹이 실시간으로 업데이트되는 새로운 방식이 도입된다. 이를 통해 팬들은 전 세계 경기에서 골이 터질 때마다 자국 대표팀의 순위 변화를 즉시 확인할 수 있게 된다.

1992년 도입된 FIFA/코카콜라 남자 세계 랭킹은 그동안 국제 경기 기간이 종료된 이후에만 발표됐다. 그러나 이제는 이번 달부터 각국 대표팀 경기 진행 상황에 따라 실시간으로 잠정 순위가 업데이트된다.

2003년에 도입된 FIFA/코카콜라 여자 세계 랭킹 역시 2026년 4월 A매치 기간부터 실시간 업데이트가 적용될 예정이다.

랭킹 산정 방식 자체는 기존과 동일하다. 다만, 이제는 경기 중 골이 발생할 때마다 해당 정보가 확인되는 즉시 반영되어, 스코어 변화가 순위에 미치는 영향을 실시간으로 확인할 수 있다. 이 시스템은 FIFA 주관 대회뿐만 아니라 승인된 남녀 국가대표팀 경기 전반을 포함한다.