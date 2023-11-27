水曜日 18 3月 2026, 13:00
FIFA/コカ・コーラ世界ランキングをリアルタイム更新へ
世界中でゴールが決まるたびに暫定ランキングをリアルタイム更新
インターナショナルウインドウ終了後に公式ランキングを発表
2026年3月の男子国際試合でライブランキングを初導入
FIFA/コカ・コーラ世界ランキングにエキサイティングで革新的な変更が加えられ、今後はリアルタイムで更新されていくことになった。世界中の試合でゴールが記録されるたびに、ファンは各国のランキングを確認することができる。
1992年に導入されて以来、FIFA/コカ・コーラ世界ランキングは各インターナショナルウインドウの最後の試合が終了したあと発表されるのが通例となっていた。だが今月以降は、世界の代表チームによる試合が行われている最中にリアルタイムで暫定ランキングが更新されていく。
2003年より導入されたFIFA/コカ・コーラ女子世界ランキングも、4月のインターナショナルウインドウからライブ更新が行われる。
ランキングに用いられる算出方式はこれまでと変わらず。だが今後はゴールが記録されたという情報が確認されるたびに計算式が適用され、スコアの変動がチームのランキングにどう影響するかが即座に反映される。
この方式はFIFA主催大会だけでなく、認定を受けた男女の国際試合にも適用される。
リアルタイムランキングは暫定的であり、各インターナショナルウインドウのすべての試合が終了するまでは公式なものではない。当該期間の終了後にinside.fifa.comにて公式ランキングが発表される。