Il Ranking Mondiale FIFA/Coca-Cola avrà aggiornamenti in tempo reale
Le classifiche verranno aggiornate man mano che verranno segnati gol in tutto il mondo.
Saranno ufficializzate al termine della finestra internazionale.
Le partite internazionali maschili di marzo 2026 vedranno per la prima volta l'entrata in vigore dei ranking in tempo reale.
Il Ranking Mondiale FIFA/Coca-Cola verrà ora aggiornato in tempo reale: una novità entusiasmante e innovativa che permetterà ai tifosi di vedere la posizione della propria nazionale man mano che vengono segnati i gol nelle partite in tutto il mondo.
Dalla loro introduzione nel 1992, il Ranking Mondiale Maschile FIFA/Coca-Cola è stato tradizionalmente pubblicato solo dopo le ultime partite di una finestra internazionale. Tuttavia, d'ora in avanti verrà aggiornato in via provvisoria in tempo reale, mentre le squadre nazionali disputano i loro incontri in tutto il mondo nel corso di questo mese.
Il Ranking Mondiale Femminile FIFA/Coca-Cola, introdotto nel 2003, vedrà il debutto degli aggiornamenti in tempo reale durante la finestra internazionale di aprile.
La formula su cui si basano le classifiche rimane la stessa. Tuttavia, d'ora in avanti verrà applicata non appena si riceveranno informazioni verificate sui gol segnati, riflettendo istantaneamente come un cambiamento nel punteggio influenzi il posizionamento di una squadra. Il sistema coprirà non solo i tornei FIFA, ma anche le partite internazionali ufficiali delle nazionali maggiori maschili e femminili.
La classifica "live" sarà provvisoria e non diventerà ufficiale finché non saranno state disputate tutte le partite della finestra internazionale. Una volta concluso tale periodo, le classifiche ufficiali saranno confermate su inside.fifa.com.