Peringkat Dunia FIFA/Coca-Cola Resmi Hadir dengan Pembaruan Terkini

Peringkat akan diperbarui seiring dengan terciptanya gol di seluruh dunia

Peringkat akan diresmikan setelah jeda internasional selesai

Pertandingan internasional pria pada Maret 2026 akan menampilkan peringkat langsung untuk pertama kalinya

Peringkat Dunia FIFA/Coca-Cola kini akan diperbarui secara langsung dalam sebuah inovasi menarik, yang memungkinkan para penggemar melihat posisi negara mereka secara real time seiring terciptanya gol dalam pertandingan di seluruh dunia.

Sejak diperkenalkan pada 1992, Peringkat Dunia FIFA/Coca-Cola Pria secara tradisional diumumkan setelah seluruh pertandingan dalam satu periode internasional selesai. Namun kini, peringkat tersebut akan diperbarui secara sementara secara langsung saat pertandingan tim nasional berlangsung di berbagai belahan dunia pada bulan ini.

Peringkat Dunia FIFA/Coca-Cola Wanita, yang diperkenalkan pada 2003, juga akan mulai menerapkan pembaruan langsung pada periode internasional April.

Formula yang digunakan untuk menghitung peringkat tetap tidak berubah. Namun, penerapannya kini dilakukan segera setelah informasi terverifikasi mengenai gol diterima, sehingga dampak perubahan skor terhadap posisi tim dapat langsung tercermin.

Pembaruan ini mencakup tidak hanya turnamen FIFA, tetapi juga pertandingan internasional resmi tim nasional pria dan wanita level senior yang telah disetujui.