Un championnat féminin pour viser tout Laos

Cette première édition du championnat féminin comprenait huit clubs et a impliqué 229 participants : 175 joueuses et 54 membres du personnel technique. Quatre des clubs étaient issus de la capitale, Vientiane, et les quatre autres provenaient de différentes provinces du pays.

Désormais, le défi pour la Fédération laotienne de football (LFF) est de s'appuyer sur l'élan positif de cette première expérience pour poursuivre le développement et créer toujours plus d'opportunités pour les femmes à travers tout le pays."Nous voulons avoir un groupe de joueuses sur lequel le Laos peut compter et nous voulons un championnat qui leur permette de jouer", explique Keomany. "En plus de cette compétition chaque année, nous comptons mettre en place des programmes de développement dans chaque club pour former les joueuses et les aider à être autonomes et compétitives."