Qualifications pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ : les nations d’Asie du Sud battent des records

Pour la première fois depuis 27 ans, la Fédération d’Asie du Sud de football (SAFF) enverra deux représentants à la Coupe d’Asie Féminine de l’AFC

Les sept associations membres de la SAFF ont toutes participé aux qualifications pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, une autre première

Les programmes de la FIFA ont contribué au développement du football féminin dans la région

La Fédération d’Asie du Sud de football (SAFF) vit actuellement la plus excitante des campagnes de qualification pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ de son histoire après la qualification du Bangladesh et de l’Inde pour la Coupe d’Asie Féminine de l’AFC 2026.

Pour la première fois depuis 27 ans, et seulement la deuxième fois de l’histoire de la fédération, la SAFF enverra deux représentants à la Coupe d’Asie Féminine de l’AFC, le Bangladesh et l’Inde. Cette compétition fera également office de première phase de qualification pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Brésil 2027™. Pour voir deux nations d’Asie du Sud participer à la compétition continentale, il fallait jusqu’à présent remonter à 1999, aux Philippines, avec l’Inde, déjà, et le Népal.

Cette année, pour la toute première fois, les sept associations membres de la SAFF (Bangladesh, Bhoutan, Inde, Maldives, Népal, Pakistan et Sri Lanka) ont participé aux qualifications pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, témoignant ainsi du développement du football féminin dans la région.

« Ce nombre record d’équipes qualifiées pour la Coupe d’Asie Féminine de l’AFC est une excellente nouvelle, et le fait que les sept nations de la SAFF aient participé pour la première fois aux qualifications est une étape importante », a déclaré Simon Toselli, expert technique du football féminin à la FIFA.

« Les résultats historiques des nations de la SAFF illustrent parfaitement ce qu’il est possible de réaliser lorsqu’une association membre décide de s’engager pleinement dans les programmes de la FIFA. Lorsque tant de pays d’une même région battent des records, ce n’est plus un hasard. Cela témoigne de la passion de cette région pour le football et de la détermination des associations membres à développer le football féminin. »

« Nous avons déjà identifié de futurs programmes de développement qui correspondent aux objectifs stratégiques de nombreuses associations membres de la SAFF et nous travaillerons en étroite collaboration avec celles-ci en vue de poursuivre le développement du football féminin en Asie du Sud. »

Pour la sélection du Bangladesh, il s’agit de la toute première qualification pour la Coupe d'Asie Féminine de l’AFC, qui se déroulera en Australie en 2026. L’ascension de l’équipe féminine a été fulgurante : alors qu’elle n’avait jamais remporté le moindre match en qualifications pour la Coupe d’Asie, elle a terminé la campagne 2025 invaincue, s’assurant ainsi une place dans la compétition.

Ces progrès témoignent du travail accompli récemment par la Fédération du Bangladesh de football (BFF) et de son engagement dans les programmes de la FIFA. La BFF a récemment lancé son tout premier plan dédié au football féminin, intitulé « Empower her: 2024-2027 », fixant une orientation claire, des objectifs précis et des mesures ciblées.

« La FIFA a joué un rôle essentiel dans la montée en puissance de l’équipe nationale féminine du Bangladesh (les Tigresses du Bengale) en lui permettant de se qualifier pour la première fois de son histoire pour la Coupe d'Asie Féminine de l’AFC, grâce à un soutien financier continu et à un profond développement structurel », a expliqué Tabith Awal, président de la BFF, dont la sélection a remporté les deux dernières éditions du Championnat d’Asie du Sud organisé par la SAFF, un tournoi qui a bénéficié d’un financement du programme de développement FIFA Forward.

«La priorité donnée par la FIFA au football féminin a également contribué à sensibiliser le public bangladais, ce qui a entraîné une forte augmentation des affluences. Avec un tel soutien, il était tout naturel que les joueuses se sentent valorisées et gagnent en confiance. »

L’Inde a également réalisé un parcours sans faute, décrochant sa première qualification depuis 23 ans et contribuant ainsi à effacer le triste souvenir de 2022. Cette année-là, alors qu’elle était qualifiée automatiquement en tant que pays hôte de la compétition, la sélection indienne avait été contrainte de se retirer en raison de 12 cas de COVID-19 détectés parmi son effectif.

La Fédération Indienne de Football (AIFF) est un parfait exemple de ce qu’il est possible d’accomplir en adhérant aux programmes de la FIFA. Lors de sa création en 2016, et grâce au premier cycle de financement du programme FIFA Forward, l’Indian Women’s League (IWL), la ligue féminine, regroupait 25 clubs et 281 joueuses. À sa troisième saison, elle rassemblait 104 clubs et plus de 1 200 joueuses et continue aujourd’hui de se développer.

Suite au lancement du programme Vision 47, qui vise à faire de l’Inde l’une des quatre premières nations asiatiques d’ici 2047, le premier cycle triennal (2023-2026) a été marqué par une croissance impressionnante du football féminin, grâce à un travail de fond mené à la fois sur le football de base et sur la ligue nationale. Concernant le football de base, l’initiative comprenait une série d’événements organisés aux quatre coins du pays, dans le but d’accroître la participation et d’attirer de nouvelles joueuses vers les ligues. Au niveau national, en plus de l’élargissement et du développement de l’IWL, l’AIFF a organisé des ateliers destinés aux entraîneurs de première division.

« L’AIFF tient à remercier chaleureusement la FIFA pour son soutien sans faille au cours des deux derniers cycles à travers le programme FIFA Forward. Ce soutien a joué un rôle central dans le développement des ligues féminines. Le Programme de développement du football féminin de la FIFA a permis de renforcer les compétences des administrateurs, de débloquer des bourses de formation pour les entraîneurs, d’établir une stratégie pour le football féminin et d’organiser des campagnes de promotion », a déclaré Kalyan Chaubey, président de l’AIFF.

« Nous sommes fiers d’annoncer que notre équipe nationale féminine senior s’est récemment qualifiée pour la Coupe d’Asie Féminine de l’AFC après 23 ans d’absence, une étape importante pour le football indien. Le soutien de la FIFA a évidemment grandement contribué à cette réussite. »

Le Président Chaubey a également souligné que l’organisation de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA™ en 2022 avait entraîné une augmentation de 232 % du nombre de jeunes filles inscrites dans les clubs de football : « Cette compétition a permis aux jeunes talents les plus prometteurs du monde de se produire sur le sol indien, inspirant ainsi une nouvelle génération de jeunes filles et renforçant notre vivier de talents, ce qui profite aujourd’hui à l’équipe nationale. »

La SAFF a même cru qualifier une troisième sélection, mais le Népal s’est finalement incliné devant l’Ouzbékistan aux tirs au but après que les deux équipes aient terminé en tête de leur groupe à égalité de points, de différence de buts et de buts marqués. Avec neuf buts, la Népalaise Sabitra Bhandari a terminé co-meilleure buteuse des qualifications.

Même si les quatre autres équipes n’ont pas réussi à se qualifier, la campagne 2025 a tout de même marqué un tournant pour le Bhoutan, le Pakistan et le Sri Lanka, qui participaient pour la première fois aux qualifications. Cela représente une avancée majeure pour ces trois associations membres, alors que les programmes dédiés au football féminin continuent de se développer dans ces pays.

Le coup d’envoi de la Coupe d’Asie Féminine de l’AFC sera donné le 1er mars 2026 en Australie. Les six meilleures équipes seront directement qualifiées pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™™ tandis que deux autres équipes disputeront un barrage intercontinental pour tenter de décrocher leur billet.