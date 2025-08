L'Inde voit plus loin pour son football féminin

La Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ restera sans doute comme un tournant pour le football féminin. Contre toute attente, des équipes comme l'Allemagne, le Brésil et le Canada ont été éliminées dès la phase de groupes laissant le champs libre aux néophytes. Les réserves concernant l'élargissement à 32 équipes ont été ainsi balayées. Plusieurs nations ont su tirer les fruits d'importants investissements réalisés. En la matière le Maroc fait figure de proue, suite à une croissance rapide sur et en dehors du terrain. C'est un modèle que d'autres pays dans le monde peuvent suivre.

Dans le but de partir sur des bases solides, l'AIFF, avec le soutien du gouvernement, a organisé l'année dernière des compétitions U-17 dans 31 villes. Cette initiative fait suite à des tournois similaires aux niveaux inférieurs et à l'expansion de la ligue nationale senior.

Plus largement, l'énorme potentiel de croissance de l'Inde peut jouer un rôle important dans l'objectif déclaré de la FIFA d'atteindre 60 millions de footballeuses dans le monde d'ici à 2026. "Nous avons grandi avec le cricket, mais nous avons une passion pour le football. Nous avons les capacités, nous avons le talent. Ce programme de base nous aide à donner l'opportunité aux enfants qui ont le talent de le montrer, d'entrer dans le système d'élite et de jouer pour le pays. Nous avons du talent, mais il est inexploité. Soit on est grand, soit on rentre à la maison. C'est ce que nous faisons."