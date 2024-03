Le Pacifique récolte les fruits de ses investissements

Un tournoi de qualification olympique féminin de l’OFC 2024 plus compétitif

Une preuve tangible de l'importance nouvelle du football féminin en Océanie a été apportée au cours des 15 derniers jours aux Samoa. Pour la première fois, huit nations concouraient à l’occasion du tournoi de qualification olympique féminin de l'OFC. Une augmentation significative du nombre d’équipes participantes, qui jusque-là plafonnait à trois. La seule fois où plus de trois nations avaient pris part à la compétition, c'était lorsque le tournoi avait fait office de Coupe des Nations Féminine de l'OFC.

Quant aux Îles Salomon, leur parcours remarquable jusqu'en finale devrait leur permettre de faire un bond significatif au prochain Classement Mondial féminin FIFA/Coca-Cola qui sera publié mi-mars. Actuellement classées 109e, les Salomonaises ont, durant leur parcours, fait match nul contre la Papouasie-Nouvelle-Guinée, 56e et ont battu les Samoa, 95e.

Ces dernières années, la FIFA a mis en place une série de projets de développement sur et en dehors des terrains, ce qui a permis d'accélérer la croissance de la discipline dans la région. De la rénovation d’infrastructures à la mise à disposition d'entraîneurs de haut niveau, en passant par divers montages financiers en faveur d’équipes nationales, le soutien a été large et varié.

"La Coupe du Monde Féminine a changé la vie de nombreuses personnes en Australie et en Nouvelle-Zélande, mais il est clair que l'impact s'est étendu bien au-delà des deux pays hôtes", explique Sarai Bareman, Directrice de la division du football féminin de la FIFA et ancienne internationale samoane. "Toute la région de l'Océanie a été impactée."

"La compétition ayant été organisée aux Samoa, cela a d’autant plus aiguisé mon intérêt pour le tournoi, mais au-delà de ça, il m’a été très agréable de voir autant de matches compétitifs et de tels progrès dans la qualité du jeu. Cela témoigne du travail acharné réalisé par l'OFC et ses Associations Membres." "Les grandes compétitions jouent un rôle crucial dans le développement du football féminin. L'année dernière, nous avons vu la Papouasie-Nouvelle-Guinée passer tout près d'une qualification pour la Coupe du Monde Féminine", ajoute-elle.