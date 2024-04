Le football féminin et le beach soccer vont de l'avant au Costa Rica

La parité : un objectif majeur

Le Programme FIFA Forward a fourni financements et conseils techniques

Osael Maroto, président de la FCRF : "Nous sommes fiers d'avoir mené à bien ces projets"

En inaugurant deux nouvelles installations majeures au sein de son complexe sportif, ce 23 avril, la Fédération Costaricienne de Football (FCRF) a franchi une étape importante dans le développement à la fois du football féminin, du beach soccer et de ses infrastructures.

Soutenu par le Programme FIFA Forward, ce projet comprend en effet la construction d’un bâtiment multifonctionnel à destination des équipes nationales féminines et un autre abritant des vestiaires de beach soccer. Ces nouvelles installations ultramodernes constituent une amélioration par rapport à celles utilisées notamment par leurs homologues masculins.

Le ministre des Sports du Costa Rica, Royner Mora, la ministre en charge de la Condition Féminine, Cindy Quesada, et les responsables du bureau régional de la FIFA au Panama, José Rodríguez et Derek Canavaggio, ont assisté à l'événement. La FCRF était représentée par son secrétaire général Rafael Vargas, son directeur sportif Claudio Vivas, les membres de son comité de direction, le staff technique et les joueurs et joueuses des sélections nationales masculine et féminine.

"Nous sommes fiers d'avoir achevé les bâtiments que nous inaugurons aujourd’hui", s’est réjoui Osael Maroto Martínez, président de la FCRF. "C'est l'aboutissement d'un plan élaboré dans le but de créer un complexe destiné à accueillir et à loger toutes les équipes nationales du Costa Rica. C'est maintenant le véritable foyer de nos équipes nationales : il répond à tous nos besoins sportifs et administratifs."

Jusqu'à présent, le complexe était principalement utilisé par les équipes masculines du pays. Il n'était constitué "que" de vestiaires pour les terrains en gazon naturel, d'un bâtiment destiné aux équipes nationales masculines des catégories jeunes, de salles d'entraînement, de bureaux pour les entraîneurs et de chambres.

Par la même, ce nouveau projet rétablit la parité : les jeunes joueuses costariciennes bénéficieront dès lors du même confort que les jeunes des équipes masculines. En plus de fournir des installations aux équipes de beach soccer du pays, le complexe servira désormais de camp de base aux clubs participant à la ligue nationale de la discipline.

Développement des infrastructures sportives au Costa Rica Previous 01 / 07 Inauguration of Women's Dorm and Beach Soccer Facility at Costa Rican Football Federation’s Sports Complex 02 / 07 Inauguration of Women's Dorm and Beach Soccer Facility at Costa Rican Football Federation’s Sports Complex 03 / 07 Inauguration of Women's Dorm and Beach Soccer Facility at Costa Rican Football Federation’s Sports Complex 04 / 07 Inauguration of Women's Dorm and Beach Soccer Facility at Costa Rican Football Federation’s Sports Complex 05 / 07 Inauguration of Women's Dorm and Beach Soccer Facility at Costa Rican Football Federation’s Sports Complex 06 / 07 Inauguration of Women's Dorm and Beach Soccer Facility at Costa Rican Football Federation’s Sports Complex 07 / 07 Inauguration of Women's Dorm and Beach Soccer Facility at Costa Rican Football Federation’s Sports Complex Next

"De sa conception à sa création, ce centre est un symbole de persévérance, de détermination et du sens de l’organisation dont fait preuve la fédération", souligne M. Rodríguez, responsable du bureau régional de la FIFA.

"La FCRF a consacré beaucoup de temps et d'énergie à l'élaboration d'un complexe qui offre des normes de qualité en termes de fonctionnalité", ajoute-il. "Il s'agit d'une référence pour la région et pour le monde. L'installation que nous inaugurons aujourd'hui fait partie d'un vaste projet dans lequel la FCRF a investi plus de 1,5 million d'USD provenant de ses fonds FIFA Forward, le reste ayant été généré par la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA qu'elle a accueillie."

La décision d'agrandir et de moderniser le centre technique a été prise en réponses à la demande croissante d’installations plus inclusives et de meilleure qualité. Le complexe est très fréquemment utilisé : il accueille des séances d'entraînement pour différents groupes d'âge et niveaux de compétition, des U15 jusqu'aux équipes nationales masculine et féminine.

Il répond également aux besoins des clubs nationaux et étrangers et des équipes visiteuses, ce qui a mis à rude épreuve les ressources existantes. Le besoin d'installations adéquates pour accueillir les sélections nationales, la formation des arbitres et les séances d'entraînement régulières de beach soccer était devenu pour le moins pressant.

Le nouveau bâtiment conscré au football féminin, d'une superficie de 725,31 m2, comprend des dortoirs pour les joueuses, des vestiaires pour les arbitres, des salles médicales, une salle d'entraînement et un vaste espace de stockage.

Adjacent au terrain, le bâtiment du beach soccer a une superficie de 294,96 m2 et comprend des vestiaires, un centre médical et des salles de stockage. Il permet de répondre aux besoins d'entraînement de l'équipe nationale et de la ligue nationale, jusqu'à dix matches par semaine étant par ailleurs organisés dans le complexe.

"Les fonds de FIFA Forward ont été cruciaux pour le développement des installations que nous avons le privilège d'inaugurer aujourd'hui", a ajouté M. Maroto.

"Nous avons non seulement bénéficié d'un financement important de la part de FIFA Forward, mais aussi de précieux conseils et d'un soutien permanent de la part du bureau régional de la FIFA, ce qui, avec les efforts des équipes de la FCRF, a permis d'assurer la réussite du projet. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La FCRF souhaite réaffirmer son engagement en faveur du développement du football. Nous sommes déterminés à offrir à nos équipes nationales les meilleures conditions possibles, car elles le méritent, tout comme le Costa Rica. Ensemble, nous continuerons à avancer vers l'avenir".