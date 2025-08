Le football féminin poursuit son développement en Afrique australe avec le soutien de la FIFA

La 11e édition du Championnat Féminin de la COSAFA s'est déroulée à Gauteng (Afrique du Sud), du 4 au 15 octobre 2023

La FIFA fournit 1,25 million de dollars chaque année à la COSAFA via son programme FIFA Forward pour l'organisation de tournois

Pour la 4e année consécutive, un projet de recherche dédié à la santé des femmes a été mené pendant la compétition

Le Malawi a été couronné champion de la COSAFA pour la première fois, grâce à sa victoire en finale 2-1 aux dépens de la Zambie, championne en titre. Son succès est d'autant plus remarquable que deux équipes ayant participé à la dernière Coupe du Monde Féminine de la FIFA - la Zambie et l'Afrique du Sud - participaient à la compétition.

Cette année marquait la onzième édition de ce tournoi. L'épreuve offre de belles opportunités aux joueuses d'Afrique australe de se mettre en valeur.

Depuis 2017, la FIFA fournissait 1 million de dollars chaque année à la COSAFA via son Programme Forward pour organiser des tournois pour les femmes seniors et les jeunes (garçons/filles), puis 1,25 million de dollars à compter de 2023.

"La COSAFA est très satisfaite de l'amélioration année après année du niveau de jeu. Cette année, nous avons constaté une nette amélioration du Malawi et du Mozambique, ainsi que de l'Eswatini et du Lesotho", analyse la Secrétaire Générale de la COSAFA, Sue Destombes.

"Cela est en grande partie dû aux subventions Forward de la FIFA et à la possibilité d'organiser des tournois annuels cohérents que cette évolution a pu être permise."

En plus du Championnat Féminin de la COSAFA, le financement zonal Forward de la FIFA a également soutenu l'organisation du tournoi de qualification de la COSAFA pour la Ligue des Champions Féminine de la CAF qui au lieu du 30 août au 8 septembre 2023) à Durban, en Afrique du Sud.

Travailler sur des initiatives visant à stimuler l'activité des équipes nationales féminines fait partie de l'engagement de la FIFA et de la COSAFA à promouvoir le développement des compétitions de football féminin et à favoriser la professionnalisation du football féminin au sein des associations membres en Afrique australe et dans le monde entier.

"Nous sommes fiers que le Programme Forward de la FIFA continue de contribuer au développement du football féminin dans la région de la COSAFA. L'édition 2023 du Championnat Féminin de la COSAFA a été à la hauteur de son statut d'élite. Les 12 équipes ont donné su spectacle et de nouvelles stars se sont révélées sur la scène internationale", explique Solomon Mudege, responsable des programmes de développement en Afrique.

"Félicitations à l'équipe féminine du Malawi qui est sortie victorieuse. C'est une récompense méritée pour tous les efforts que la Fédération de Football du Malawi déploie pour le développement des talents dans le football féminin et pour fournir un soutien adapté aux joueuses, dans le cadre du Programme de Développement du Football Féminin de la FIFA et d'autres initiatives connexes."

"Nous tenons à remercier la CAF et la COSAFA d'avoir organisé ce tournoi et d'avoir offert aux équipes et aux officiels la première opportunité d'utiliser la VAR lors de ce tournoi. Nous sommes engagés dans le développement du football féminin et nous continuerons à travailler avec la CAF, et les associations membres de la FIFA en Afrique."

Ce tournoi a également été l'occasion pour la COSAFA de mettre en œuvre des éléments du projet pour la santé des femmes. Pour la quatrième année consécutive, le Dr Nonhlanhla S. Mkumbuzi a mené des recherches approfondies sur ce sujet. Sa spécialité est la santé des athlètes féminines, en particulier l'interaction entre la biologie des athlètes féminines et le contexte socio-économique, religieux et culturel dans lequel elles évoluent.

"Ce projet illustre l'engagement de la FIFA à accroître la sensibilisation et à favoriser une compréhension plus approfondie de ce sujet, améliorant ainsi la confiance, la santé, le bien-être et les performances des joueuses du monde entier. Notre objectif est de souligner l'importance d'adapter l'entraînement et le soutien aux femmes, en veillant à répondre à l'ensemble de leurs besoins", a déclaré Belinda Wilson, responsable du Développement Technique Senior de la FIFA.

Ces quatre dernières années, la recherche du Dr. Mkumbuzi s'est concentrée sur la surveillance des blessures, la condition physique et la connaissance des joueuses de leur cycle menstruel.

"Nous savons que nous manquons de recherches sur les femmes dans le sport : 6% spécifiquement et environ30 % en incluant les femmes et les filles. Mais quand je regarde ces chiffres, sur qui ces recherches ont-elles été menées ? La plupart de ces recherches ont été menées sur des femmes et des filles des pays à revenus élevés, des femmes et des filles du Nord", explique le Dr. Mkumbuzi. Et c'est là que ses recherches interviennent. Sa principale motivation est de fournir une base de données de recherche permettant de prendre les meilleures décisions.

"Le genre. de décision où l'on peut dire, par exemple, qu'en Afrique, le problème ce sont les entorses de la cheville, en Europe le problème ce sont les genoux, en Asie le problème ce sont les commotions... Par conséquent, lorsque nous dirigeons nos ressources vers l'Afrique, nous nous assurons de les diriger vers les entorses de la cheville, en Asie, nous veillons à mettre davantage l'accent sur les commotions. Au lieu d'adopter une approche générale qui profite à certains, mais qui ne fournit pas vraiment les ressources dont tout le monde a besoin", a poursuivi le Dr. Mkumbuzi.

