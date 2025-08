La Colombie vise les sommets et prépare l'avenir

Le directeur du développement de la Fédération colombienne de football analyse l'état actuel des équipes nationales féminines

Ivan Novella met en lumière les piliers clés du travail soutenant la progression de la nation

La Colombie accueillera la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA en 2024

Au cours des 12 derniers mois, la Colombie est incontestablement devenue une force majeure dans le football féminin au niveau international, atteignant les quarts de finale de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA™ au Costa Rica, terminant finalistes de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA™ en Inde et se hissant jusqu'en quarts de finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ en Australie et en Nouvelle-Zélande.

"Il y a quatre ans, vers la fin de 2019, nous nous sommes fixé pour objectif de renforcer notre football féminin. La Pro League a débuté en 2017, ce qui a conduit à une croissance au niveau local. Ensuite, nous devions voir cela se refléter au niveau de l'équipe nationale ", a expliqué Ivan Novella, directeur du développement de la Fédération colombienne de football, lors de la Convention du Football Féminin de la FIFA tenue à Sydney qui s'est tenue la veille de la finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023."

Parmi les leviers de cette progression, explique Novella, figurent la mise en place de davantage de stages d'entraînement, la professionnalisation du personnel d'encadrement, des améliorations dans le processus de sélection des joueuses - tant au niveau national qu'à l'étranger -, ainsi qu'une augmentation de la compétitivité grâce à des matchs, en grande partie grâce à l'utilisation complète des fenêtres du calendrier international de la FIFA.

À ces changement positifs s'ajoutent une médaille d'or aux Jeux Panaméricains de 2019 et une place de finaliste à la Copa América Femenina 2022, disputée en Colombie, ce qui donne à Novella de nombreuses raisons de se vanter. Cependant, il préfère emprunter un chemin différent.

"Nous ne pensions pas obtenir ces résultats si rapidement, mais nous avons d'excellentes joueuses, et du talent naturel sur lequel nous avons travaillé. La professionnalisation des clubs a été cruciale, mais nous savons que nous avons encore du chemin à parcourir. Par exemple, nous devons continuer à renforcer notre ligue", explique-t-il, notant que la Copa Libertadores a vu une équipe colombienne monter sur le podium lors de ses cinq dernières éditions.

Pour élargir davantage son cadre de développement existant pour le football féminin, la Fédération Colombienne de Football a lancé en février dernier le projet 'Football avec un Avenir'. Le plan, conçu pour la période 2022-2025, est soutenu par la FIFA, laquelle fournira un peu plus de 2 300 000 dollars dans le cadre des cycles de financement FIFA Forward 1.0 et 2.0.

"Le projet comprend des investissements dans les stages d'entraînement, le personnel d'encadrement, l'organisation de matchs amicaux et la construction d'infrastructures sportives et médicales pour toutes nos équipes nationales, ce qui inclut bien sûr les équipes féminines. L'objectif ultime est d'améliorer les performances sportives et d'obtenir des résultats plus positifs", explique Novella.

La Colombie accueillera la prochaine Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA en 2024. À quoi peuvent s'attendre ceux qui se rendent en Colombie ? "Ils peuvent s'attendre à de la joie, à une Coupe animée. Nous allons prendre très bien soin des spectateurs, de la presse, des équipes, des entraîneurs... Nous sommes de très bons hôtes", déclare Novella avec un sourire.

En tant que directeur du développement de la FCF, il est convaincu que les stades seront bien remplis. "Nous aurons beaucoup de spectateurs. Les résultats de notre équipe nationale lors de la dernière Coupe du Monde Féminine de la FIFA ont ravivé la flamme du football féminin qui ne cessait de croître. Cette petite graine que nous avons plantée a vraiment germé maintenant. Il y a une grande volonté de la part de la Fédération et des partenaires locaux d'organiser cet événement."

Interrogé sur les changements qu'il aimerait voir dans la région à l'approche de la prochaine Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Novella n'a aucun doute.

"Tout d'abord, sur le plan sportif, j'aimerais que l'Amérique du Sud ait à nouveau un champion du monde. J'espère que ce sera la Colombie, mais sinon, j'aimerais voir une championne de football féminin sortir de la région."

"Ensuite, que nous ayons plus d'investissements de la part des marques, des sponsors, plus de participation médiatique et une plus grande fréquentation des stades des clubs qui jouent dans les ligues locales", poursuit-il.

"Et troisièmement, qu'il y ait plus de compétitions. Ce qui amène les joueuses à un excellent niveau, c'est le nombre de compétitions. Plus de matches officiels, mais aussi plus de matchs amicaux. Cela signifie que nos joueuses peuvent avoir un marché amélioré et devenir attractives pour des clubs encore plus grands, et cela renforcera encore davantage nos équipes nationales", conclut-il.

La Colombie accueillera la prochaine Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA - la première à réunir 24 équipes - du 31 août au 22 septembre 2024.