La FIFA lance la nouvelle édition de son initiative de promotion des femmes aux postes de direction du football

La FIFA propose 13 initiatives de développement spécifiquement destinées à accélérer la croissance du football féminin

Des dirigeantes des quatre coins du monde étaient présentes à Zurich (Suisse) la semaine dernière pour donner le coup d’envoi d’une nouvelle édition de l’initiative de promotion des femmes aux postes de direction du football.

Celle-ci a débuté par un séminaire de quatre jours au siège de la FIFA et au FIFA Museum, programmé de façon à coïncider avec la réunion du Conseil de la FIFA le 2 octobre.

Comptant parmi les 13 volets du programme de développement féminin de la FIFA, cette initiative de promotion des femmes aux postes de direction du football vise à accroître leur représentation dans le football, à améliorer leurs compétences, renforcer l’autonomie et créer un réseau plus solide de femmes dans le football, ainsi qu’à répondre à la nécessité d’améliorer l’accès des femmes aux postes de direction.

« Je constante de nombreux changements, en particulier en ce qui concerne le nombre de femmes impliquées dans le football aujourd’hui. Il reste encore un long chemin à parcourir, mais il est également important de célébrer les succès obtenus », a déclaré Sarai Bareman, la directrice de la division du Football féminin de la FIFA.

« Ce sont justement des initiatives comme celle-là qui ont contribué à accélérer les progrès. Et il existe un grand nombre d’études, de travaux de recherche, de données et d’analyses qui montrent qu’avoir des femmes à des postes de direction dans le sport, le football ou n’importe quel secteur d’activité permet d’améliorer et de diversifier les organes décisionnels et de prendre de meilleures décisions. »

Le programme de la semaine comprenait notamment des sessions sur diverses compétences en leadership, des travaux de groupe, des ateliers professionnels et stratégiques, ou encore des tables rondes avec des dirigeantes du monde du football.

Female leaders from all corners of the football world were on hand to kick-off the latest FIFA Women in Football Leadership programme

« Je veux avancer en tant que leader, être capable d’influer à une plus grande échelle et de mobiliser les gens de notre fédération pour qu’ils travaillent ensemble au développement du football féminin. Et bien sûr, je veux avoir plus d’outils pour me développer : des compétences en leadership, des structures et, bien sûr, avec le groupe que nous avons, des collègues et des mentors sur lesquelles s’appuyer », a déclaré l’ancienne gardienne de but de l’équipe nationale de Finlande, Minna Kauppinen, aujourd’hui responsable du développement pour lechampionnat féminin finlandais.

« Nous avons beaucoup appris, et je pense qu’il est essentiel de coopérer, de se soutenir, de partager nos avis, de communiquer. Le but est d’avoir une bonne relation avec ma fédération, donc je veux porter une culture de l’échange et apporter des choses à beaucoup de gens. Je crois que cette initiative m’aidera dans ma mission. »

Vingt-cinq dirigeantes représentant les six confédérations étaient présentes, chacune d’entre elle ayant été nommée par sa fédération et occupant un poste de leader dans le monde du football (secrétaires générales, membres de comités exécutifs, directrices, etc.).

Elles ont notamment pu assister à un panel de discussion productif avec Debbie Hewitt, Kanya Keomany, Maria Sol Muñoz, Pascale Van Damme et Johanna Wood, toutes membre du Conseil de la FIFA, qui leur ont offert un retour d’expérience inestimable.

Carolina Joly, cheffe du Football féminin au sein de la Fédération Panaméenne de Football, s’est exprimée : « En Amérique centrale, il n’y a pas beaucoup de place pour les femmes dans des rôles de leader. Et il y a des jeunes qui veulent qu’on leur montre des perspectives. La meilleure chose à faire est de rendre ces programmes plus visibles pour que les jeunes filles puissent voir que des possibilités existent.

Il faut montrer l’exemple et prendre les décisions pour se faire de la place et occuper l’espace. C’est comme ça que nous allons amener plus de femmes à occuper des postes de direction, surtout dans le football. »

Participantes à l’initiative de promotion des femmes aux postes de direction du football : Ashleigh Cox (cheffe du Développement du football féminin de l’OFC), Briana Harvey (Australie), Carolina Joly (Panamá), Annette Etombi (Cameroun), Germina Čekanauskaitė (Lituanie), Isabella Fernando (Philippines), Ivy Mukahanana (Zimbabwe), Louisa Brianah Lestrow Simmons (Fidji), María Del Pilar Abella Paez (Colombie), Mariona Molera Aguado (Espagne), Marjorie P. Martínez Irizarry (Porto Rico), Maryline Cabane (France), Minna Kauppinen (Finlande), Moeama Mugreig (Tahiti), Neddy Atieno Okoth (Kenya), Nhodkeo Phawadee (Laos), Sabrina Martín Zamalloa (Pérou), Sara McConaghy (Canada), Shawg AlSaleh (Arabie saoudite), Sofia Teles (Portugal), Syahidah Nurashikin Samshool (Malaisie), Tarryn McKenzie (Nouvelle-Zélande), Mireille Uwineza (Rwanda), Valeria Lucca (Chili), Victoria Díaz (Uruguay).