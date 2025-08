Des échanges techniques et tactiques au programme du Forum des sélectionneurs post-Coupe du Monde Féminine de la FIFA™

La FIFA s’apprête à réunir les sélectionneurs et sélectionneuses des équipes participantes afin de leur permettre d’échanger idées et commentaires sur cette édition

Les 23 et 24 janvier prochains, la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie & Nouvelle-Zélande 2023™ sera de nouveau à l’honneur. En effet, les sélectionneurs et sélectionneuses des 32 équipes en lice ont rendez-vous à Zurich à l’occasion du Forum des sélectionneurs post-Coupe du Monde Féminine de la FIFA™.

Disputée en Australie et Aotearoa Nouvelle-Zélande, cette édition a été un succès sans précédent, qui témoigne de la forte croissance de la discipline partout dans le monde. Au lendemain de cette compétition révolutionnaire à plus d’un titre, la FIFA souhaite partager ses réflexions sur les évolutions techniques et tactiques observées en juillet et août derniers.

L’instance dirigeante du football mondial présentera ses propres conclusions lors d’un forum organisé sur deux jours. Cette approche est aussi une façon d’inviter les sélectionneurs et sélectionneuses au dialogue. De fait, le forum se veut une plateforme conçue pour leur permettre de partager leurs opinions et leurs connaissances sur la version féminine de l’épreuve suprême. Le programme comprend des sessions au cours desquelles le Groupe d’étude technique de la FIFA reviendra sur les tendances techniques et tactiques observées, en s’appuyant sur les statistiques et les données recueillies en collaboration avec le département Analyse des performances et tendances du football de la FIFA.