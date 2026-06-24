À un an de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Brésil 2027, Jill Ellis promet une « fête incroyable »

À un an de la première Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ organisée en Amérique du Sud, Jill Ellis, directrice du Football de la FIFA, promet une « fête incroyable » et des « matchs à couper le souffle » au Brésil

Selon la légende brésilienne Formiga, cette compétition pourrait transformer le football féminin et inspirer toute une génération de jeunes filles

Le ministre brésilien des Sports, Paulo Henrique Cordeiro, affirme que la compétition « redonnera au football féminin la place qui lui revient »

À un an de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Brésil 2027™, Jill Ellis, directrice du Football de la FIFA, promet déjà aux fans de football du monde entier qu’ils peuvent s’attendre à une « fête incroyable » et à des « matches à couper le souffle » dès le coup d’envoi de la compétition, le 24 juin 2027.

À un an, jour pour jour, du début du grand rendez-vous mondial, des festivités ont eu lieu partout au Brésil. Pendant ce temps, à Miami, les médias ont pu rencontrer l’équipe de direction de la compétition, qui se trouve actuellement aux États-Unis pour se familiariser avec la tenue d’un événement mondial tel que la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.

Plus qu’un an avant le coup d’envoi de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™ 02:04

« C’est un jour qui compte. Dans 12 mois, tous les regards seront tournés vers le Brésil, pays qui organisera la plus grande Coupe du Monde Féminine de l’histoire », a déclaré Mme Ellis à l’emblématique Freedom Tower de Miami, qui accueille actuellement une exposition du FIFA Museum. « Là-bas, au Brésil, l’ambiance promet d’être festive. Pendant un mois, ce sera la fête, l’événement à ne pas manquer. On aura droit à un mois de matches à couper le souffle, d’émotions fortes et de compétitivité. « Mais on célèbre aussi quelque chose de bien plus grand. Je veux parler de la dynamique du football féminin et des incroyables opportunités qui s’offrent à nous. Pas seulement pour le Brésil et l’Amérique du Sud, mais pour le football féminin dans le monde entier. Aucun pays n’est plus indiqué que le Brésil pour emmener le football vers de nouveaux sommets », a-t-elle ajouté.

La compétition réunira, dans huit villes hôtes (Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador et São Paulo), 32 équipes et leurs supporters, dont les locaux sur qui on peut compter pour mettre une ambiance de folie.

« Quatorze équipes sont d'ores et déjà qualifiées, dont les Espagnoles, tenantes du titre, et trois équipes sud-américaines : le Brésil, la Colombie et l’Argentine. La passion du Brésil pour le foot est sans égale. Elle fait partie intégrante de la culture, de l’identité et du quotidien de millions de personnes. L’année prochaine, cette passion sera la plus belle vitrine mondiale pour le football féminin », ajoute Mme Ellis.

Formiga, ancienne star de la sélection féminine brésilienne, voit en cette compétition un événement porteur de grands changements. « J’espère que les retombées de la compétition ne profiteront pas qu’au Brésil. J’aimerais qu’elle touchera les filles qui rêvent de porter le maillot de leur équipe nationale devant des millions de personnes, et ainsi de faire honneur à leurs parents ainsi qu’à leur pays », a déclaré l’ancienne joueuse du Paris Saint-Germain. « Je connais déjà l’importance de l'événement, et je sais à quel point c’est touchant d’entendre l’hymne national, en sachant qu’au-delà de ta personne, tu représentes aussi ta famille et tant d’autres personnes. J’espère donc que cette compétition donnera lieu à de grands changements », a ajouté la milieu de terrain qui a porté le maillot du Brésil pas moins de 206 fois en 26 ans.

M. Paulo Henrique Cordeiro, ministre brésilien des Sports, a déclaré que cette compétition dépassera le cadre du sport et qu’elle aura une incidence positive sur l’égalité au sein de la société. « Nous croyons que cette Coupe du Monde Féminine (de la FIFA) au Brésil marquera un tournant culturel majeur dans notre société, et qu’elle contribuera à donner au football féminin la place qui lui revient. Tel est l’héritage que nous comptons laisser derrière nous », a-t-il indiqué. Les autres pays qualifiés pour le rendez-vous brésilien seront connus à l’issue des qualifications qui se déroulent actuellement, et le tirage au sort final, prévu dans le courant de l’année, déterminera la composition des groupes de la première phase.