Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™ : le Soudan du Sud entame ses qualifications

Comptant pour les qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations Féminine (CAN) 2026, la rencontre s’est déroulée dans une enceinte qui, après d'importants travaux de rénovation, a été inaugurée en juin 2024 en présence du Président de la FIFA, Gianni Infantino, du président du Soudan du Sud, Salva Kiir Mayardit, et du président de la Fédération Sud-Soudanaise de Football (SSFA), Augustino Parek.

Le pays, qui n'a obtenu son indépendance qu'en 2011, a été choisi pour accueillir le projet pilote de la FIFA concernant l’hygiène et l’éducation menstruelle pour les jeunes filles et les femmes pratiquant le football. Lancée en février 2022 en coopération avec la SSFA, cette initiative fournit des produits d'hygiène féminine aux jeunes filles et femmes sud-soudanaises. Près de 70% d’entre elles n'avaient auparavant pas accès à de tels produits, ou les moyens de se les procurer. Désormais, elles peuvent poursuivre leur parcours scolaire et faire du sport sans se soucier de leur cycle menstruel.