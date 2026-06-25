La double championne du monde Alex Morgan attend la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Brésil 2027™ avec impatience

Pour cette première édition en Amérique du Sud, la compétition se déroulera du 24 juin au 25 juillet dans huit villes hôtes

"J’ai vraiment hâte de voir les yeux du monde entier se tourner vers cet événement qui promet d’être historique", a déclaré l’ancienne internationale états-unienne

Alex Morgan connaît sans doute mieux que quiconque toute l’inspiration que la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ peut susciter. Passée de jeune supportrice à participante et deux fois championne, elle est bien consciente de tout ce qui va se jouer au Brésil dans un an jour pour jour.

"Je m’en rends bien compte. Tous les quatre ans, la compétition prend une nouvelle dimension. Et avec la prochaine édition au Brésil, j’ai vraiment hâte de voir les yeux du monde entier se tourner vers cet événement qui promet d’être historique", déclare la FIFA Legend. "Ce genre d’occasion ne se présente qu’une fois dans une vie, et je suis sûre qu’ils vont en faire une fête extraordinaire."

Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™ : Alex Morgan s’attend à "la plus belle édition jamais organisée" 02:21

Alex Morgan a mis fin à sa brillante carrière il y a deux ans, après avoir remporté deux sacres mondiaux en 2015 et 2019 ainsi qu’un titre olympique en 2012 sous les couleurs des Stars and Stripes. En club aussi, elle a connu un parcours auréolé de gloire. Du haut de ses 123 réalisations en sélection, elle se place en huitième position du classement des meilleures buteuses de l’histoire du football de sélections. Elle a également fini deux fois deuxième du prix The Best – Joueuse de la FIFA.

Et s’il reste toujours des choses à améliorer, Alex Morgan demeure engagée en faveur de ce sport qu’elle aime tant et attend la prochaine échéance suprême avec impatience. La Californienne a été témoin de l’ascension fulgurante du football féminin. Elle espère ainsi que, tout comme la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 1999™ aux États-Unis, la prochaine édition au Brésil aura le même effet sur le développement du ballon rond dans le pays hôte.

"La Coupe du Monde 1999 à domicile a eu une influence déterminante sur l’essor du football féminin et du sport féminin en général aux États-Unis. Aujourd’hui encore, on constate les bénéfices que la compétition et notre équipe nationale ont apportés à notre discipline à l’échelle du pays", assure l’intéressée.

"J’avais 10 ans. J’étais totalement captivée par ces femmes incroyables qui jouaient à un tel niveau. On n’avait pas encore l’habitude de voir des matches féminins à la télé ou dans les stades", poursuit Morgan. "C’est comme si elles étaient devenues des stars du jour au lendemain. Elles ont fait rêver tant de jeunes filles comme moi. Tout à coup, on voulait toutes être footballeuses professionnelles et marcher dans leurs traces."

Pays du football, le Brésil apparaît comme la plateforme idéale pour initier un nouvel élan générationnel. La Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™ sera la dixième édition de la compétition et se déroulera du 24 juin au 25 juillet dans huit villes hôtes. Fait important, il s’agira de la grande première de l’événement sur le sol sud-américain. Le pays hôte comme le continent dans son ensemble possèdent une longue tradition de football, et la discipline jouit d’un potentiel de développement considérable chez les femmes.

"Je pense que le Brésil fera un hôte formidable", promet la double championne du monde. "Le football y est tellement présent dans la culture et dans la vie quotidienne. Où que vous vous promeniez, dans les rues ou sur les plages, si vous engagez la discussion avec quelqu’un là-bas, il finira forcément par vous parler de foot."

Au cours de sa carrière, Alex Morgan a croisé le fer à de nombreuses reprises avec les Brésiliennes, notamment lors d’un fameux quart de finale de la Coupe du Monde Féminine 2011 remporté aux tirs au but. Elle a trouvé le chemin des filets à trois occasions face aux Canarinhas, une sélection pour qui elle nourrit un profond respect après avoir constaté la ferveur du pays pour le sport roi.

"Quand on connaît l’importance qu’a le football au Brésil, c’est vraiment génial de les voir organiser la Coupe du Monde", confie-t-elle. "Tout le monde là-bas va vouloir assister aux matches et encourager la sélection brésilienne, qui connaît d’ailleurs de bons résultats en ce moment. Et de manière générale, la compétition va susciter beaucoup d’engouement. L’ambiance promet d’être chaude !"

La Coupe du Monde Féminine 2027 sera la seconde et dernière édition sous un format à 32 équipes. À partir de 2031, 48 sélections nationales auront la chance de se disputer le sacre suprême. En 1999, quand Alex Morgan regardait ses idoles à la télé, la compétition se jouait à 16 équipes seulement, et 87 disputaient la phase de qualification. Moins de 30 ans plus tard, ce sont bien 180 nations qui se trouvaient sur la ligne de départ pour tenter de décrocher leur ticket d’or pour le Brésil. Chaque génération inspire la suivante, et cette dynamique n'est pas près de s'essouffler.