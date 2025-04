La FIFA célèbre une décision historique pour le football féminin aux Jeux Olympiques de Los Angeles 2028

La commission exécutive du CIO a approuvé la proposition d’avoir 16 équipes féminines et 12 équipes masculines lors des Tournois Olympiques de Football de Los Angeles 2028

Cette décision illustre l’engagement commun de la FIFA et du CIO en faveur du développement du sport féminin

Elle s’inscrit dans la droite ligne de l’élargissement du format de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, qui permet à davantage de joueuses et de pays de briller sur la scène internationale

La FIFA se réjouit de la décision prise par la commission exécutive du Comité International Olympique (CIO) d’approuver la participation de 16 équipes féminines et de 12 équipes masculines aux Tournois Olympiques de Football des Jeux Olympiques de Los Angeles 2028 (LA28). Cet engagement constitue une étape majeure pour le football féminin ainsi qu’un moment historique pour le sport féminin.

L’élargissement du tournoi féminin reflète l’engagement commun de la FIFA, du CIO et de LA28 à améliorer le niveau du sport féminin, à célébrer le statut du football féminin aux États-Unis et à continuer d’ouvrir des portes à davantage de joueuses et de pays sur la scène internationale.

« La FIFA a toujours été convaincue du pouvoir que possède le football féminin, et la décision prise aujourd’hui par la commission exécutive du CIO est une étape positive », a déclaré le Président de la FIFA, Gianni Infantino. « Notre stratégie est claire : investir dans le football féminin et multiplier les opportunités à tous les niveaux. Plus d’équipes sur la scène olympique signifie plus de modèles desquelles s’inspirer et plus de répercussions positives. »

« Cette évolution reflète notre pensée commune, à savoir que le football féminin mérite plus de représentation et de visibilité aux Jeux Olympiques. Nous remercions le CIO pour les discussions fructueuses qui feront de LA28 un événement inédit à bien des égards, et nous continuerons à travailler avec nos partenaires pour intégrer le futsal et le beach soccer au programme olympique. »

Le Secrétaire Général de la FIFA, Mattias Grafström, a pour sa part ajouté : « La FIFA travaille depuis un certain temps à l’augmentation du nombre d’équipes féminines aux Jeux Olympiques. Au nom de la FIFA, je tiens à remercier l’administration du CIO pour sa collaboration ces derniers mois, qui a abouti à cette décision historique. Nous en sommes très heureux, mais nous continuerons bien sûr de nous engager pleinement tous les jours afin de soutenir le football féminin à tous les niveaux, notamment en ce qui concerne les compétitions ainsi que les domaines technique et réglementaire, et d’exploiter le potentiel indéniable de cette discipline partout dans le monde. »

La FIFA a toujours plaidé en faveur de l’élargissement du Tournoi Olympique de Football féminin, notamment en demandant formellement que le nombre d’équipes féminines passe de 12 à 16 en amont de Paris 2024. Cette demande s’inscrivait dans le cadre de l’Objectif 7 des Objectifs stratégiques de la FIFA 2023-2027 pour un football mondial, qui prévoit d’offrir davantage d’opportunités aux jeunes filles et aux femmes à tous les niveaux de la pyramide du football.