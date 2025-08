Confirmation du calendrier de la Coupe du Monde Féminine 2023

La FIFA est heureuse de présenter le calendrier des matches pour la neuvième édition de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ qui se tiendra en 2023 en Australie et Nouvelle-Zélande.

Le match et la cérémonie d’ouverture de la compétition phare du football féminin – qui sera coorganisée pour la toute première fois – sont prévus le 20 juillet 2023 à l’Eden Park d’Auckland/Tāmaki Makaurau (Nouvelle-Zélande). Le Stadium Australia de Sydney/Gadigal accueillera quant à lui la finale le 20 août.

Les 64 matches de la compétition se disputeront dans dix stades situés dans neuf villes hôtes. Le match d’ouverture verra les Football Ferns néo-zélandaises évoluer devant leur public pour le compte du groupe A, avant que les Matildas australiennes jouent leur match inaugural dans le groupe B au Sydney Football Stadium.

En Nouvelle-Zélande, Auckland/Tāmaki Makaurau accueillera cinq autres matches de la phase de groupes, Wellington/Te Whanganui-a-Tara sept, Dunedin/Ōtepoti six et Hamilton/Kirikiriroa cinq.

En Australie, six matches de groupes ont été programmés au Sydney Football Stadium, tandis que Perth/Boorloo et Brisbane/Meaanjin en accueilleront cinq chacune et Melbourne/Naarm et Adelaide/Tarntanya quatre.

Les huitièmes de finale se joueront entre le 5 et le 8 août, l’Australie en accueillant six (dont un au Stadium Australia, son premier match de la compétition) et la Nouvelle-Zélande deux (à Auckland/Tāmaki Makaurau et Wellington/Te Whanganui-a-Tara).

Les quarts de finale seront répartis entre Auckland/Tāmaki Makaurau, Brisbane/Meeanjin, Wellington/Te Whanganui-a-Tara et Sydney/Gadigal (Stadium Australia).

Les deux pays hôtes accueilleront chacun une demi-finale, respectivement au Stadium Australia et à l’Eden Park, le match pour la troisième place se jouant pour sa part au Brisbane Stadium (Australie).

À l’occasion de l’annonce du calendrier des matches, Fatma Samoura, Secrétaire Générale de la FIFA, a déclaré : "Coorganisée par l’Australie et la Nouvelle-Zélande, cette neuvième édition de la Coupe du Monde Féminine, la première à 32 équipes, sera spéciale à plus d’un titre. Tout le monde attendait de connaître le calendrier des matches et l’excitation va maintenant aller crescendo. Nous avons hâte que le rideau se lève sur les neuf villes hôtes et dix stades de la compétition afin que la plus prestigieuse scène internationale nous permette encore une fois de voir le football féminin repousser les limites."

Le ministre australien des Sports, Richard Colbeck, a lui aussi fait part de son engouement pour la compétition, dont le compte à rebours est véritablement lancé.

"Ce rendez-vous incarnera la passion de notre pays pour le football féminin et donnera aux Australiens et aux Australiennes l’occasion de voir à l’œuvre les meilleures joueuses du monde et de s’en inspirer", a-t-il commenté. "C’est un honneur pour notre pays que d’accueillir 35 matches, dont la finale, et cette vitrine sportive vient encore renforcer notre renommée en matière d’organisation d’événements majeurs."

Le ministre néo-zélandais des Sports et des Loisirs, Grant Robertson, a quant à lui affirmé que le pays tout entier se réjouissait d’accueillir 24 matches de groupes et 5 matches à élimination directe.

"Organiser le même nombre de matches que l’Australie lors de la phase de groupes est un honneur pour notre pays et nul doute que le peuple néo-zélandais, fou de sport, vivra intensément cet événement unique. Tout le monde soutiendra les Football Ferns en espérant les voir aller loin dans la compétition."

La composition des groupes et les horaires des coups d’envoi seront connus à l’issue du tirage au sort, dont la date sera confirmée prochainement.