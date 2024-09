Changement des horaires de coup d'envoi des matchs de quart de finale de Colombie 2024™️ à Cali

Dans le but de proposer quatre horaires de coup d'envoi différents un jour non ouvrable, et compte tenu de l'impact positif que cela pourrait avoir sur la vente de billets et la promotion du tournoi, les changements suivants ont été apportés aux horaires de coup d'envoi : le match numéro 48, initialement prévu à 14h30 heure locale, débutera désormais à 16h30, et le match numéro 45, précédemment prévu à 18h00, a été repoussé à 20h00.