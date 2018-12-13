Le rapport de la FIFA sur l’implication des intermédiaires dans les transferts internationaux désormais disponible

L’édition 2018 du rapport de la FIFA sur l’implication des intermédiaires dans les transferts internationaux est désormais disponible. Le rapport fournit une synthèse de la participation d’intermédiaires dans tous les transferts internationaux effectués via le système de régulation des transferts internationaux (ITMS) depuis le 1er janvier 2013. Il contient pour la première fois des données sur l’implication d’intermédiaires dans les transferts internationaux de footballeuses.

Principaux chiffres :

Sur les 7 457 clubs impliqués dans des transferts internationaux depuis 2013, 1 060 ont eu recours à un intermédiaire au moins une fois.

Sur les 16 421 transferts internationaux réalisés depuis le début de l’année 2018, 1 205 impliquaient un intermédiaire représentant le club qui engageait, 335 un intermédiaire représentant le club qui libérait, et 2 304 un intermédiaire représentant le joueur.

Le montant des commissions payées aux intermédiaires a augmenté en 2018 pour atteindre USD 548 millions, tandis que le montant total versé depuis 2013 s’élève désormais à USD 2,14 milliards.

Plus de la moitié du montant total payé par les clubs aux intermédiaires au cours des six dernières années a été généré par environ 6% des transferts impliquant des intermédiaires de clubs.

Sur les 695 transferts internationaux de joueuses professionnelles effectués depuis le 1er janvier 2018, 24 impliquaient un intermédiaire représentant le club qui engageait et 167 un intermédiaire représentant la joueuse. Un montant total de USD 79 993 a été payé aux intermédiaires de clubs à titre de commission.

Le rapport inclut également des données telles que les montants moyen et médian des commissions des intermédiaires de clubs, des informations détaillées au niveau des confédérations et des associations membres et des comparaisons avec les chiffres des années précédentes.

Le rapport 2018 sur l’implication des intermédiaires dans les transferts internationaux peut être téléchargé gratuitement ici.