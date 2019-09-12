Rapport Big 5 Transfer Window Analysis de la FIFA : l’Espagne rejoint l’Angleterre

Le rapport Big 5 Transfer Window Analysis de la FIFA pour l’été 2019 est désormais disponible. Cette publication analyse et synthétise les activités enregistrées dans le système de régulation des transferts internationaux (ITMS) par les clubs des championnats du "Big 5" (Allemagne, Angleterre, Espagne, France et Italie).

Principaux chiffres du marché des transferts internationaux du 1er juin au 2 septembre 2019 :

Au total, 75,7% des indemnités de transfert versées sont à mettre à l’actif des clubs du "Big 5", qui ont investi un total cumulé de USD 4,38 milliards (+8,3%).

446 clubs du "Big 5" ont engagé au moins un joueur d’un club étranger, pour une moyenne de quatre arrivées internationales par club.

Malgré une diminution des sommes payées de 7,5%, les clubs anglais ont de nouveau été les plus dépensiers durant cette période avec au total USD 1,36 milliard d’indemnités de transfert.

L’Espagne est devenue la deuxième association à dépasser la barre du milliard de dollars (US) en transferts internationaux en une seule période d’enregistrement, avec un total de USD 1,17 milliard dépensés par ses clubs (+20,4%).

Les clubs français ont enregistré les recettes les plus élevées et le solde net positif le plus élevé, avec 359 départs à l’international pour un total de USD 876 millions encaissés.

Le rapport inclut également des informations détaillées pour chacune de ces cinq associations, notamment sur les types de transferts réalisés, leur origine ou destination, l’âge et la nationalité des joueurs concernés, des comparaisons avec les périodes d’enregistrement précédentes, etc.

Le rapport BIG 5 Transfer Window Analysis Summer 2019 est disponible gratuitement via le lien suivant : www.fifatms.com/fr/data-reports/reports/