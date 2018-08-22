Le système de régulation national des transferts de la FIFA (DTMS) désormais disponible en bulgare 

Depuis le 19 juin 2018, le système de régulation national des transferts de la FIFA (DTMS) est également disponible en bulgare.

La Fédération Bulgare de Football (BFS), qui compte trente clubs professionnels affiliés, est ainsi la première association membre de la FIFA à utiliser une version de DTMS traduite dans la langue de son pays.

DTMS est la variante nationale du système de régulation des transferts internationaux de la FIFA (ITMS), auquel il est intégré via une plateforme en ligne qui permet à la BFS et à ses clubs de gérer à la fois les transferts internationaux et nationaux des joueurs et joueuses professionnel(le)s, de générer des rapports sur les activités liées aux transferts, mais aussi de bénéficier d’un meilleur outil de contrôle en vue d’améliorer la transparence et la gouvernance des opérations sur le plan national.