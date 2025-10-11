La FIFA salue la résolution du Parlement européen sur le sport

L’instance dirigeante du football mondial réitère son soutien au modèle sportif européen

La FIFA se félicite de l’adoption de la résolution du Parlement européen sur le rôle des politiques de l’Union européenne (UE) dans le renforcement du modèle sportif européen, qui fait suite à un processus mené par le rapporteur Bogdan Zdrojewski, membre dudit parlement et ancien ministre polonais de la Culture et du Patrimoine national.

La résolution aborde des sujets clés, notamment le rôle important joué par les instances sportives internationales pour garantir un système des transferts transparent et équitable. Elle s’inscrit dans la droite ligne du processus ouvert et inclusif mené par la FIFA en vue de réviser son Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, entamé à la suite de la décision rendue par la Cour de justice de l’UE sur le dossier « Lassana Diarra ». Cette résolution demande également que l’accent soit mis sur la protection des droits des sportives et sportifs dans toutes les disciplines, avec une attention particulière pour les mineurs.

La FIFA abonde dans le sens de cette résolution, qui soutient un modèle sportif européen axé sur un système pyramidal de solidarité financière entre la base et l’élite, mais aussi sur le mérite sportif, des compétitions ouvertes, l’inclusivité, l’intégrité et l’équité. De même, l’instance dirigeante du football mondial soutient pleinement le droit des joueurs et joueuses à représenter leur pays, ce qui passe par une mise à disposition obligatoire afin de leur permettre d’évoluer en équipe nationale, comme le souligne la résolution.

Enfin, la FIFA salue l’accent mis par le Parlement européen sur la bonne gouvernance, la transparence, l’intégrité et la responsabilité dans le sport, autant de standards dont il est attendu – à juste titre – qu’elles soient adoptées par les instances sportives dirigeantes ainsi que les organisations représentatives des parties prenantes.

Ayant participé aux consultations sur lesquelles repose la résolution, la FIFA se réjouit de continuer à coopérer avec les parties prenantes du football et les institutions européennes dans le cadre d’un processus inclusif qui promeut davantage les valeurs du modèle sportif européen, mais aussi la sécurité juridique au niveau de l’application du droit européen dans le milieu du sport.