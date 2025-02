La FIFA lance une plateforme numérique répertoriant les changements d’association

Il s’agira d’une référence essentielle pour les associations membres, les confédérations, les clubs, les joueurs, les joueuses et les agents

Cet outil reflète l’engagement de la FIFA à renforcer la transparence dans la gouvernance du football et permet de clarifier l’éligibilité des joueurs et joueuses

La plateforme est désormais opérationnelle et pleinement mise à jour à compter du 1er janvier 2025

Dans le cadre de ses efforts continus pour promouvoir la transparence et apporter de la clarté au football international, la FIFA a lancé une plateforme numérique qui affiche publiquement tous les changements d’association approuvés par son Tribunal du Football .

Cette plateforme se veut une précieuse ressource pour la communauté mondiale du football, offrant des informations détaillées sur les joueurs et joueuses sont la demande de changement d’association a été approuvée par la chambre du statut du joueur du Tribunal du Football de la FIFA .

Un changement d’association permet à une footballeuse ou un footballeur de changer de « nationalité sportive » et de représenter une nouvelle association membre dans des compétitions internationales. La nouvelle plateforme présente une liste complète des joueurs et joueuses ayant demandé et obtenu – en respectant les exigences établies à cet égard par le Règlement d’application des Statuts de la FIFA – un changement d’association, ce qui leur permet de représenter les équipes représentatives de leur nouvelle association.