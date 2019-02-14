USD 642,8 millions dépensés par les clubs des cinq grands championnats européens 

Le rapport Big 5 Transfer Window Analysis de la FIFA pour l’hiver 2019 est désormais disponible. Cette publication analyse et synthétise les activités enregistrées dans le système de régulation des transferts internationaux (ITMS) par les clubs des championnats du "Big 5" (Allemagne, Angleterre, Espagne, France et Italie) durant la récente période de transferts de janvier dernier.

Quelques statistiques sur l’activité du marché des transferts internationaux du 1er au 31janvier 2019 :

Une période d’enregistrement a été ouverte dans 162 des 211 associations membres de la FIFA durant ce mois de janvier.

Au total, 59,1% des dépenses sont à mettre à l’actif des clubs du "Big 5", qui ont investi USD 642,8 millions.

Par rapport à janvier 2018, le volume de transferts internationaux vers le "Big 5" a augmenté de 6,4%, avec 282 clubs issus de ces pays engageant en moyenne 2,1 joueurs venus de l’étranger.

Une fois encore, l’Angleterre a été la plus dépensière (USD 178,2 millions), malgré une baisse de 65% par rapport au total enregistré pour janvier 2018, une période qui avait battu tous les records.

L’Italie prend la deuxième position (USD 144,6 millions, +459%), devant l’Allemagne (USD 112,5 millions, +56,7%), l’Espagne (USD 112 millions, -70,1%) et la France (USD 95,4 millions, +104,6%).

Le rapport inclut également des informations détaillées pour chacune de ces cinq associations, notamment sur les types de transferts réalisés, leur origine ou destination, l’âge et la nationalité des joueurs, l’historique des périodes d’enregistrement hivernales, etc.

Le rapport Big 5 Transfer Window Analysis pour l’hiver 2019 est disponible gratuitement ICI.