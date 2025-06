Transferts internationaux en janvier : la tendance se confirme

Les USD 2,1 millions investis dans le football féminin constituent un nouveau record, avec plus de 2,5 fois le montant enregistré en janvier 2023

5 073 transferts internationaux ont été recensés dans le football masculin et féminin, un total une nouvelle fois en hausse par rapport au précédent record de janvier 2023

Avec USD 1,46 milliard investi dans le football masculin, les clubs sont passés à 8,2% du record établi en janvier 2023. Ce total demeure tout de même le deuxième le plus élevé de l’histoire.

La France arrive en tête du classement des pays les plus actifs sur le marché des transferts internationaux en ce mois de janvier 2024 puisque ses clubs ont dépensé USD 291,9 millions, soit plus du double de l’année précédente. À l’inverse, les dépenses des clubs anglais se sont effondrées de près de 80% par rapport à janvier 2023, où elles avaient atteint un montant record. Cela reste toutefois suffisant pour réaliser le deuxième total le plus élevé parmi toutes les fédérations.