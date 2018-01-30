Rapport Global Transfer Market de la FIFA : USD 6,37 milliards dépensés en 2017, un nouveau record

La nouvelle édition du rapport Global Transfer Market fournit un aperçu général des transferts internationaux effectués en 2017 partout dans le monde par les clubs de football professionnels.

De nouveaux sommets en termes de transferts ont été atteints en 2017 :

USD 6,37 milliards ont été dépensés, soit 32,7% de plus qu’en 2016

Un autre record : 15 624 transferts internationaux - impliquant 13 415 joueurs issus de 181 pays - ont été effectués, soit 6,8% de plus qu’en 2016

15,8% des transferts comportaient une indemnité

l’augmentation significative des dépenses en termes de transferts est due aux mouvements au sein de l’élite du football de clubs mondial – environ deux tiers, soit 67,4%, du montant total concerne cinquante clubs de treize associations.

Le rapport Global Transfert Market de la FIFA inclut les éléments suivants :

classement par pays de l’implication de leurs clubs dans des transferts internationaux

étude de cas portant sur trois marchés à forte croissance : Hongrie, Japon et République tchèque

analyse des transferts de joueurs sud-américains dans le monde

transferts de joueurs mineurs.

Les données figurant dans le rapport Global Transfer Market sont issues du système de régulation des transferts internationaux utilisé par les 211 associations membres de la FIFA et par 7 000 clubs professionnels pour le transfert international de joueurs professionnels.