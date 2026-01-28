Un pic sans précédent pour les transferts internationaux

Selon le dernier Rapport Global Transfer Market, 86 158 transferts internationaux ont été effectués en 2025, ce qui constitue un record absolu.

Les transferts internationaux de footballeurs professionnels ont représenté USD 13,08 milliards, soit le plus haut montant jamais enregistré

Le football féminin poursuit sa croissance avec 2 440 transferts (+6,3%) pour USD 28,6 millions, soit une augmentation de 80% par rapport à 2024

La FIFA a publié aujourd’hui son rapport Global Transfer Market 2025, accompagné d’un site Internet afin que les utilisateurs qui le souhaitent puissent étudier en détail les données et tendances en matière de transferts pour chaque association membre.

Au total, 86 158 transferts internationaux de joueuses et de joueurs professionnels et amateurs ont été finalisés au cours de l’année 2025. Pour la première fois, les dépenses des clubs en matière d’indemnités de transfert ont dépassé la barre des USD 10 milliards, établissant un nouveau record avec un montant total de USD 13,11 milliards, soit plus de 50% de plus qu’en 2024 et 35,6% de plus que le précédent record, établi en 2023.

Dans le football professionnel masculin, les clubs anglais ont été à nouveau ceux qui ont le plus dépensé (USD 3,82 milliards), mais aussi ceux qui ont le plus reçu (USD 1,77 milliard) d’indemnités de transfert en 2025. En ce qui concerne le nombre total de transferts effectués, les clubs brésiliens ont été les plus actifs avec 1 190 transferts entrants et 1 005 transferts sortants. Les statistiques de chaque association membre sont disponibles sur le site Internet associé au rapport Global Transfer Market.

Le nombre de clubs ayant recruté au moins un joueur moyennant paiement a continué d’augmenter pour atteindre 1 214 en 2025. De même, le nombre de clubs ayant perçu au moins une indemnité de transfert s’établit à 1 495, ce qui constitue un nouveau record.

Le football féminin poursuit son développement

En 2025, les clubs ont continué à investir dans le football professionnel féminin. Pour preuve, le montant total des indemnités de transfert s’élève à USD 28,6 millions – une hausse de plus de 80% par rapport à l’an dernier. En tout, 756 clubs ont été impliqués dans des transferts internationaux (+8,3%). En outre, 135 d’entre eux ont effectué au moins un transfert entrant contre paiement (+23,9%), tandis que 155 clubs ont perçu une indemnité de transfert (+25,0%).

Ces chiffres illustrent les progrès spectaculaires réalisés par le football féminin, lesquels permettent notamment à davantage de joueuses de devenir professionnelles. Par ailleurs, 2 440 transferts internationaux de joueuses professionnelles ont été enregistrés en 2025, soit une hausse de 6,3% par rapport à l’année 2024.

Transferts internationaux d’amateurs

Au total, 59 162 transferts internationaux d’amateurs ont été effectués en 2025, soit une croissance de 9,4% par rapport à l’année précédente. Il s’agit là d’un nouveau record. Au total, 209 des 211 associations membres de la FIFA ont participé l’année dernière au minimum à un transfert d’amateur, ce qui témoigne du caractère universel de ce phénomène. Comme en 2024, l’Allemagne a enregistré le plus grand nombre de transferts entrants (7 041).

En marge de cette analyse générale, le rapport Global Transfer Market 2025 propose des études détaillées des indemnités et des types de transfert, ainsi que des caractéristiques des joueurs, joueuses et des contrats. Plusieurs chapitres s’attardent par ailleurs sur les différences au niveau des confédérations, des associations membres et des clubs. Pour la première fois, le rapport comprend également une section consacrée aux essais – de courtes périodes qui permettent aux clubs et aux joueurs d’évaluer mutuellement leurs aptitudes et leur potentiel.

Le rapport a été publié concomitamment à la mise en ligne d’un site Internet, afin de proposer différentes méthodes d’exploration du monde des transferts.

Le rapport Global Transfer Market 2025 de la FIFA est disponible ici et sur legal.FIFA.com.