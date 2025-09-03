Le marché des transferts a atteint de nouveaux sommets en 2025

Avec USD 9,76 milliards, les dépenses dans le football masculin ont franchi un nouveau cap (augmentation de plus de 50% par rapport à la même période en 2024)

Dans le football féminin, les indemnités de transfert s’élèvent à USD 12,3 millions, ce qui constitue également un record (augmentation de plus de 80% par rapport à 2024)

Le nombre de transferts (près de 12 000 chez les hommes et plus de 1 100 chez les femmes) atteint également des niveaux inédits

Alors que la principale période de transferts de l’année 2025 s’achève, force est de constater que le marché international traverse une nouvelle période de croissance. En effet, de nouveaux pics ont été enregistrés au niveau de l’activité et des dépenses, tant chez les hommes que chez les femmes. Il convient de noter que ladite période a eu lieu du 1er juin au 2 septembre 2025, ce qui inclut la période spéciale du 1er au 10 juin 2025 établie en raison de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™.

Toutes les données relatives aux transferts sont disponibles sur la plateforme interactive de la FIFA afin de faciliter les comparaisons d'année en année ainsi qu'entre les associations membres de la FIFA.

Le marché masculin affiche des niveaux d’activité et de dépenses sans précédent. De son côté, le marché féminin poursuit sa croissance rapide, soutenue par la professionnalisation de la discipline ainsi que par la hausse de la popularité des clubs et des joueuses.

Près de 12 000 transferts internationaux ont été réalisés dans le football professionnel masculin au cours du premier semestre de l’année 2025, ce qui constitue un nouveau record. Les indemnités de transfert versées s’élèvent à USD 9,76 milliards, soit le montant le plus élevé jamais enregistré à cette période de l’année. À titre de comparaison, cette somme représente une augmentation de plus de 50% par rapport à la même période en 2024.

L’Angleterre confirme sa position de place forte dans ce domaine, avec plus de USD 3 milliards investis dans les transferts. Il s’agit du montant le plus élevé jamais dépensé au sein d’une même association membre. En termes d’arrivées, l’Angleterre, le Portugal et le Brésil forment le trio de tête, tandis que le football professionnel féminin connaît, quant à lui, une forte croissance avec plus de 1 100 transferts conclus. Les USD 12,3 millions dépensés dans le football féminin constituent un nouveau record et une augmentation de plus de 80% par rapport à la mi-2024. Les États-Unis s'imposent comme le pays le plus actif, avec plus de USD 4 millions, soit le montant le plus élevé jamais investi dans le football féminin. Les trois premières places du classement au nombre de transferts entrants sont ainsi occupées par les États-Unis, l'Angleterre et l'Allemagne.

« Le marché des transferts est très dynamique dans le football masculin comme dans le football féminin », a observé Emilio García Silvero, directeur de la division Juridique et Conformité de la FIFA. « À un an de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, cette évolution est très intéressante. Les chiffres du football féminin sont particulièrement remarquables, car ils confirment la croissance exponentielle du football féminin de clubs. »