Le rapport de FIFA TMS montre une augmentation de 44,2% des dépenses sur le marché des transferts par rapport à 2011

Ce 21 janvier 2016, FIFA TMS a publié son rapport Global Transfer Market (GTM), qui signale qu’en 2015 un nouveau record en termes de dépenses a été établi sur le marché des transferts internationaux. Le rapport GTM 2016 fournit un compte rendu complet et transparent des transferts internationaux.

Grâce à son système de régulation des transferts internationaux, FIFA TMS a pu rassembler des informations sur les transferts internationaux directement auprès des 209 associations membres de la FIFA et des 6 500 clubs professionnels du monde. Cela lui permet de recueillir des données de première main plus complètes, précises et fiables que toute autre source sur le marché.

Le rapport 2016 révèle que 13 558 transferts ont été effectués partout dans le monde en 2015, soit une augmentation de 3,1% par rapport à 2014 et un nouveau record historique. En termes d’indemnités de transfert, ce sont USD 4,18 milliards qui ont été dépensés en 2015, soit 2,6% de plus qu’en 2014 et une hausse de 44,2% par rapport à 2011.*

Global Transfer Market 2016* fournit un compte rendu complet et en toute transparence des transferts internationaux, permettant ainsi de favoriser une meilleure compréhension du marché. Ce rapport est destiné aux professionnels du football, mais aussi à toute personne souhaitant en connaître davantage sur le marché des transferts internationaux.

Le premier chapitre aborde principalement l’ITMS, mais aussi les questions fréquemment posées et autres procédures associées aux transferts internationaux.

Le GTM 2016 comprend 45 pages qui couvrent les points suivants :

· Chiffres : Données sur le marché des transferts internationaux depuis octobre 2010

· Répercussions : Le comportement du Brésil en termes de transferts après la Coupe du Monde de la FIFA, Brésil 2014™

· Football et politique : L’impact de la géopolitique sur les transferts internationaux

· Évolution : L’expansion de la Chine et le déclin du Brésil sur le marché des transferts

· Mineurs : Analyse des tendances et des chiffres

· Stratégies de transfert : L’impact de ces stratégies sur les plus jeunes joueurs et l’influence constatée des tournois internationaux sur les transferts