La FIFA publie son International Transfer Snapshot

La FIFA a publié son International Transfer Snapshot (1er juin – 1er septembre 2022), une analyse de l’activité du marché des transferts au cours de la période d’enregistrement qui s’est refermée il y a quelques jours. Selon le rapport, le marché a réalisé un rebond spectaculaire, avec une augmentation de près de 30% du montant total dépensé en indemnités de transfert et un nouveau record en termes de nombre de transferts. Dans le football féminin, le nombre de transferts effectués pendant la période d’enregistrement estivale a connu une hausse pour la cinquième année consécutive.

Plusieurs conclusions majeures sont à tirer : • Au total, 9 717 transferts internationaux impliquant des joueurs professionnels ont été réalisés, soit une augmentation de 16,2% par rapport à la même période en 2021. Il s’agit d’un nouveau record. • USD 5 milliards ont été dépensés en indemnités de transfert de joueurs professionnels, soit une augmentation de 29,7% par rapport à la même période en 2021. • Une fois encore, un nouveau record a été battu en termes de transferts internationaux de footballeuses professionnelles. Les 684 transferts recensés représentent une augmentation de 14,4% par rapport à la même période en 2021. • Les clubs portugais ont réussi la prouesse de tripler les indemnités de transfert perçues cet été par rapport à 2021, après deux années de baisses significatives. • Le total des indemnités perçues par les agents de club et déclarés dans le cadre de transferts s’élève à USD 494,4 millions. Ces dix dernières années, le ratio indemnités des agents / indemnités de transfert pendant la principale période d’enregistrement est passé de 6,1% en 2012 à 9,9% en 2022. En comparaison, le total des paiements versés au titre de la rétribution de la formation s’élève à USD 69 millions.

Depuis 2017, et conformément à la "Vision 2020-2023 : rendre le football véritablement mondial" du Président de la FIFA, l’instance dirigeante du football mondial a pris d’importantes mesures afin d’établir un système des transferts plus juste et transparent, le Conseil de la FIFA ayant déjà approuvé trois trains de réformes à cette fin.