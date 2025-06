La FIFA publie le Global Transfer Report 2021

54 739 transferts internationaux enregistrés

Hausse constante dans le football féminin

Retour aux niveaux d’avant la pandémie chez les hommes

La FIFA a publié ce 14 janvier 2021 l’édition 2021 du Global Transfer Report, qui propose une vue d’ensemble du marché des transferts aux niveaux professionnel comme amateur dans le football masculin et féminin.

Les 54 739 transferts internationaux effectués en 2021 concernent 19 372 professionnels et 35 367 amateurs, hommes et femmes confondus.

Augmentation des transferts internationaux dans le football masculin professionnel et nouvelle baisse des indemnités versées

Le rapport révèle que le football masculin professionnel a est à l’origine de 18 068 transferts internationaux, soit une augmentation de 5,1% par rapport à 2020. Ce retour au niveau de 2019 se produit alors que les effets de la pandémie de Covid-19 se font encore sentir.

Réalisés entre 185 associations membres différentes, ces 18 068 transferts ont impliqué un nombre record de 4 544 clubs (contre 4 162 en 2020), ainsi que 15 617 joueurs de 179 nationalités.

Les indemnités de transferts sont quant à elles en baisse pour la deuxième année consécutive, totalisant USD 4,86 milliards, soit 13,6

Le football féminin poursuit son essor

Le football féminin a continué de se développer en 2021, le nombre de clubs impliqués dans les transferts internationaux passant de 347 (en 2020) à 414, soit une hausse de 19,3%. Ceci reflète l’impressionnante évolution d’une discipline où de plus en plus de joueuses deviennent professionnelles chaque année. Quelque 1 304 transferts internationaux ont été enregistrés en 2021, soit une augmentation de 26,2% par rapport à l’année passée, laquelle avait déjà totalisé 23,3% de plus que la précédente. À l’inverse de ce qui a été observé dans le football masculin, les dépenses en indemnités de transfert pour des joueuses professionnelles ont augmenté en 2021, et ce de 72,8% (USD 2,1 millions contre 1,2 million en 2020).

Les transferts internationaux du football amateur dorénavant dans TMS

Les transferts de joueurs et joueuses amateurs sont enregistrés dans le système de régulation des transferts de la FIFA (TMS) depuis juillet 2020, ce qui signifie que les données obtenues couvrent pour la première fois une année calendaire entière. Les chiffres, pour le moins impressionnants, révèlent ainsi que 17 571 clubs issus de 201 associations membres ont été impliqués dans le transfert de 35 367 amateurs de 202 nationalités différentes, hommes et femmes confondus. C’est l’Allemagne qui totalise le plus grand nombre de transferts, tant entrants (5 122) que sortants (2 651).

Pour chacune des catégories ci-avant, le Global Transfer Report 2021 offre des données ventilées en fonction de la nationalité des joueurs et joueuses, de leur âge, ainsi que des confédérations et des associations membres impliquées. Pour le football professionnel, le rapport propose une liste des principaux transferts mais aussi bien d’autres éléments d’analyse, notamment en ce qui concerne les contrats de travail, ainsi qu’une présentation des confédérations, associations membres et clubs où les chiffres sont les plus élevés. Il contient également une liste complète du nombre de transferts réalisés dans chaque association membre pour chacune des catégories.