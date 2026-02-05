Une période de transferts de janvier 2026 très animée chez les hommes comme chez les femmes

La toute dernière période de transferts a connu un nombre record d’enregistrements parmi les clubs masculins, même si ces derniers ont moins dépensé que lors de la fenêtre de janvier 2025. Chez les femmes, on observe la tendance inverse, avec la plus forte dépense totale jamais réalisée malgré une légère baisse du nombre de transferts par rapport à l’année dernière à la même période. D’après l’International Transfer Snapshot de janvier 2026, les clubs masculins ont conclu plus de 5 900 transferts internationaux au cours de cette fenêtre. Il s’agit du chiffre le plus élevé jamais enregistré pour cette période de l’année, en hausse d’un peu plus de 3% par rapport au précédent record établi il y a 12 mois. Côté indemnités, plus de USD 1,9 milliard ont été déboursés, soit une baisse de 18% en comparaison à janvier 2025. Le montant total reste tout de même plus de 20% supérieur à celui de janvier 2023. Chez les femmes, un nouveau sommet a également été atteint. Pour la première fois, les clubs ont dépensé plus de USD 10 millions en transferts internationaux au cours du mois de janvier, ce qui représente une hausse de plus de 85% par rapport au record établi en 2025. Plus de 420 transferts internationaux ont été enregistrés, un chiffre en baisse d’à peine 6% au vu de l’année dernière. Pour le football féminin, ce sont les clubs anglais qui ont été les plus dépensiers (plus de USD 5 millions) et qui ont enregistré le plus grand nombre de transferts entrants. Ce sont également les clubs anglais qui ont le plus dépensé chez les hommes (plus de USD 360 millions), suivis par ceux italiens, brésiliens, allemands et français. En ce qui concerne les recettes, les clubs français arrivent en tête (plus de USD 215 millions), devant leurs homologues italiens, brésiliens, anglais et espagnols. Le Brésil est le pays qui a enregistré le plus grand nombre de transferts entrants, suivi de l’Espagne, de l’Argentine, de l’Angleterre et du Portugal. Enfin, l’Argentine a totalisé le plus de transferts sortants, talonnée par l’Angleterre, le Brésil, l’Espagne et les États-Unis.