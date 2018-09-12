Des montants records dépensés par les clubs du Big 5

L’édition été 2018 du rapport Big 5 Transfer Window Analysis de la FIFA est disponible. Cette publication analyse et synthétise les activités enregistrées dans le système de régulation des transferts internationaux (ITMS) par les clubs des championnats du Big 5 (Allemagne, Angleterre, Espagne, France et Italie) durant la récente période de transfert estivale.

Principaux chiffres du marché des transferts internationaux du 1er juin au 1er septembre 2018 :

182 des 211 associations membres de la FIFA ont eu une période d’enregistrement ouverte durant cette période.

8 401 transferts internationaux ont été conclus pour un montant total de 5,44 milliards de dollars (US).

Les dépenses des clubs des cinq principaux championnats ont représenté 77,5% du montant total, soit 4,21 milliards de dollars.

En comparaison avec les chiffres de l’été 2017, les dépenses du Big 5 ont augmenté de 6,6% ; une hausse largement imputable aux clubs italiens (+74,7%) et espagnols (+42,2%).

L’Angleterre reste une fois encore le pays le plus dépensier de la période analysée (1,44 milliard de dollars).

Le rapport inclut également des informations détaillées au niveau des associations, notamment sur les types de transferts réalisés, leur origine ou destination, l’âge et la nationalité des joueurs, l’historique des périodes d’enregistrement estivales, etc.

Le rapport BIG 5 Transfer Window Analysis Summer 2018 est disponible gratuitement via le lien suivant : www.fifatms.com/data-reports/reports/.