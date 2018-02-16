Analyse des transferts dans les cinq grands championnats européens 

L’édition hiver 2018 du rapport Big 5 Transfer Window Analysis de la FIFA est disponible. Cette publication résume les activités enregistrées dans le système de régulation des transferts internationaux (ITMS) par les clubs des championnats d’Allemagne, d’Angleterre, d’Espagne, de France et d’Italie durant la récente période de transfert hivernale.

Quelques-uns des principaux chiffres du marché des transferts internationaux du 1er au 31 janvier :

95 des 211 associations membres de la FIFA avaient une période d’enregistrement ouverte en janvier.

3 317 transferts internationaux ont été conclus pour un montant total de 1,28 milliard de dollars (US).

Les clubs du Big 5 ont enregistré un total de 530 transferts entrants. Près de la moitié des sommes dépensées au niveau mondial l’ont été pour des transferts entre clubs du Big 5.

Les sommes dépensées par les clubs du Big 5 ont atteint 979,1 millions de dollars, soit une augmentation de 70,6% par rapport à la même période l’an passé.

L’Angleterre a été la plus dépensière en janvier (482,8 millions de dollars) et la plus active des cinq grands championnats en volume de transferts.

Les clubs espagnols ont dépensé 361,3 millions de dollars, plus que lors des sept dernières périodes d’enregistrement hivernales réunies.

Par rapport à l’an dernier à la même période, les dépenses des clubs en termes de transferts ont baissé en Allemagne, France et Italie.

Le rapport inclut également des informations détaillées au niveau des associations, notamment sur les types de transferts réalisés, leur origine ou destination, l’âge et la nationalité des joueurs, l’historique des périodes d’enregistrement hivernales, etc.

Le rapport Global Transfer Market 2017 de la FIFA est disponible en téléchargement gratuit ICI.