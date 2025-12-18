Les commissions versées aux agents de clubs atteignent de nouveaux sommets en 2025

Dans le football professionnel masculin, les clubs ont rétribué leurs agents à hauteur de USD 1,37 milliard, soit une augmentation de plus de 90% par rapport à 2024

Le montant total des commissions versées aux agents par les clubs professionnels de football féminin a doublé par rapport à l’an dernier

Les clubs anglais se retrouvent tout en haut de la pyramide dans le football masculin, avec un total combiné supérieur à USD 375 millions

Selon le Rapport 2025 sur les agents publié par la FIFA, le montant total des commissions versées aux agents par les clubs pour des transferts internationaux dans le football professionnel masculin s’élève cette année à USD 1,37 milliard (plus précisément entre le 1er janvier et le 1er décembre). Ce chiffre représente une augmentation de plus de 90% par rapport à l’an dernier.

Il s’agit du total le plus élevé jamais enregistré, dépassant de loin le précédent record de 2023 (USD 889,4 millions).

Les clubs de l’UEFA représentent la majorité des dépenses mondiales liées aux agents. Cette domination européenne est largement imputable aux clubs anglais, qui sont de loin les plus dépensiers avec un total cumulé supérieur à USD 375 millions.

Ils sont suivis par les clubs allemands, qui ont versé près de USD 165 millions à leurs agents cette année. L’Angleterre présente en outre la plus haute proportion de transferts entrants dans lesquels le club qui engage a eu recours aux services d’un agent (51,1%), tandis que la Serbie est celle qui compte le plus haut taux de transferts sortants pour lesquels le club qui libère s’est appuyé sur un agent (28,7%).

En 2025, les agents de clubs ont été impliqués dans un nombre record de 3 010 transferts internationaux, ce qui représente une hausse de 38,1% par rapport à 2024. Au total, 3 730 transferts internationaux dans lesquels un agent a représenté un joueur ont été réalisés. Cela correspond à 15,3% de tous les transferts et constitue une augmentation de 19,9% par rapport à 2024.

Dans le football féminin professionnel, les clubs ont dépensé plus de USD 6,2 millions pour les services d’agents. Ce chiffre est plus de 13 fois supérieur à celui de 2020 et représente plus du double de celui de 2024 (USD 3,1 millions).

Le tout premier examen de la FIFA pour les agents entièrement en ligne – qui s’appuyait sur un système de surveillance en direct – a attiré 16 117 candidatures cette année, soit le nombre le plus élevé jamais enregistré pour cette épreuve. Les pays dont sont issues le plus grand nombre de candidatures sont la Grande-Bretagne, la France, les États-Unis, l’Espagne et le Brésil. Au 4 décembre 2025, on dénombrait pas moins de 10 525 agents licenciés.

« Les chiffres de cette année confirment l’importance croissante des agents dans le football professionnel », a déclaré Patricio Valero, directeur du département Agents de la FIFA. « Cette tendance devrait se poursuivre l’an prochain, ce qui souligne combien il est important de mettre en place un règlement exhaustif et exécutoire pour accompagner cette évolution. »